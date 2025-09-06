Personería de Neiva exige correctivos en la Secretaría de Movilidad tras fatal accidente vial

Neiva

Frente a la lamentable situación que hoy tiene consternados a todos los neivanos y neivanas, producto del fallecimiento de dos jóvenes en un incidente vial, la Personería Municipal anunció que se adelantan investigaciones. Estas acciones se desarrollan en coordinación con las autoridades judiciales, penales y disciplinarias, con el fin de establecer responsabilidades y aclarar los hechos ocurridos en el municipio.

El personero de Neiva recordó que, de manera insistente, se ha requerido a la Secretaría de Movilidad implementar estrategias y correctivos internos. El objetivo es prevenir que los agentes de tránsito incurran en prácticas que puedan convertirse en vías de hecho, contravenciones administrativas o incluso delitos penales, como lo han denunciado diferentes ciudadanos.

Jerson Bastidas, personero de Neiva, comento que “Varias de estas denuncias han sido radicadas de manera formal y otras circulan en redes sociales, evidenciando presuntas extralimitaciones por parte de algunos agentes. Según el personero, estas situaciones han generado la necesidad de insistir en la adopción de medidas internas que garanticen la transparencia y el respeto por la normatividad, evitando que se repitan hechos lamentables como el ocurrido recientemente”.

Finalmente, la Personería aclaró que los procesos disciplinarios requieren fases y tiempos determinados que no pueden desconocerse, pues deben respetar el debido proceso. Sin embargo, se activarán las investigaciones necesarias a partir de los insumos judiciales, para determinar si existe lugar a sanciones disciplinarias. El personero reiteró que no es el primer caso reportado y que se mantendrán vigilantes frente a la actuación de la Secretaría de Movilidad.