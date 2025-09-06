La gente quiere alguien que sea capaz de unir a Colombia, voy a ayudar en eso: Roy Barreras

Armenia

Y en este noticiero del mediodía de viernes tuvimos un invitado muy especial que está recorriendo el país y que ha estado en el eje cafetero esta semana. Roy Leonardo Barreras Montealegre, médico, político, profesor, escritor, taxista, y aunque dice que no es precandidato solo le falta ser presidente.

Roy Barreras y el recorrido por Colombia, llegó al Quindío

Recorriendo el país “Llevo 34 días sin parar cada día en una ciudad distinta preguntándole a la gente en la calle, en la tienda del barrio, en la ferretería, en la peluquería, qué sueños tiene, qué esperanzas, qué futuro, con qué fuerza logran sacar su familia adelante y soy muy optimista porque el colombiano es muy trabajador, lo que necesita es un gobierno que lo proteja, que lo cuide, la gente tiene claro que lo que necesita es recuperar la seguridad y necesita recuperar la salud porque las dos cosas tienen que ver con la vida.

Y agregó “la gente necesita un gobierno te proteja la vida, es que no te maten, que no te extorsionen y que no te dejen morir en un hospital. Hay que resolver esos dos asuntos, pero Colombia, el Quindío, el eje cafetero tiene más oportunidades que problemas.

A Colombia hay que unirla

Yo soy muy optimista y muy feliz de volver a esta tierra. un día en que vimos a Colombia unida alrededor de la selección, porque eso me da ánimo, a Colombia hay que unirla, la polarización, la guerra entre políticos, los extremismos no le resuelven nada a nadie, Colombia es una sola patria, ayer nos abrazábamos todos con cada gol, y nos abrazamos con el vecino, con el amigo, con el desconocido en la cafetería, en el bar, en la tienda de la esquina cantando los goles de Colombia, porque somos compatriotas. Si usted es capaz de unir a Colombia, es capaz de aprovechar las oportunidades enormes que tiene en turismo, en agroindustria, en generación de trabajo para la gente, esa es mi prédica, unir a Colombia.

¿Qué propuesta tiene en materia de salud?

Si el sistema de salud no funciona, pues eso cuesta vidas, hace poco nos reunimos en Cartagena con 300 especialistas del sector salud, los directores de clínicas, hospitales, aseguradoras, farmacéuticas, EPS, a examinar en detalle el plan de recuperación del sector salud. Que claro que hay que resolverlo. Nosotros sabemos cómo hacerlo, pero hay que inyectarle recursos.

Pero cuando trabajé en los hospitales, antes de la ley 100, los hospitales eran de caridad. Teníamos que atender los pacientes a veces sin guantes, sin gasas. Solo había un 30% de cobertura, Los demás estaban desprotegidos.

Con la ley 100 hay que reconocerlo, la cobertura aumentó del 30 al 99%. Tenía muchas fallas, yo lo dije no ahora, hace 10 años, porque yo soy el autor de la ley estatutaria en salud, a mí me gusta es camellar y resolver problemas, por eso he hecho más de 103 leyes que están ahí, aprobadas, hay congresistas que pasaron por ahí y lo han hecho una sola, no echan sino carreta y hablan paja, yo hago cosas, yo resuelvo problemas.

Y dije hace 10 años, las EPS abusan, las EPS abusan del personal médico con la integración vertical la obligaban a los médicos a estar en unas listas, unos listados y si el médico le formulaba usted un medicamento más fino, lo echaban de la lista, le tocaba solo acetaminofén y ibuprofeno. Y eso había que corregirlo, había que eliminar la integración vertical.

Gobierno Duque y Gobierno Petro frente a la salud

Roy Barreras indicó “el gobierno Duque no hizo la reforma y luego el gobierno Petro llega el primer año y la ministra que había al principio, una doctora Corcho, quiso hacer la reforma impuesta a la brava sin negociar, sin acordar, sin conversar y así no se puede, la cosa es dialogando, entonces no se pudo hacer la reforma y el sistema se siguió deteriorando.

Hay que rescatar el sistema porque una cosa es reparar el sistema con las fallas que tenía, pero que funcionaba y otra cosa es destruir el sistema. Hay que reparar el sistema de salud. Yo eso lo sé hacer. Esperemos tener la oportunidad de hacerlo.

Seguridad

La gente hoy no reclama paz total, sino seguridad total, la seguridad no es una bandera de un partido, no es una bandera electoral, es una exigencia de todos los colombianos.

Si por algo tenemos que unirnos es para recuperar la seguridad y el control del territorio. Le doy datos. Que a veces piensan como si Colombia era el paraíso y aquí no hubo delincuentes o no hubo narcotráfico o no hubo bandas, claro que hay, lo que ocurre es que esa maldición del narcotráfico financia todas las violencias.

Mire, me dice el director general de la policía en un informe que el 80% de los atracadores los asaltantes que le roban el teléfono celular a la gente, le roban el paquete o la cartera a la señora. Cuando los capturan en flagrancia, a las 72 horas están libres, burlándose del policía que los capturó y de la víctima del atraco.

Porque los policías cumplen su tarea, pero el fiscal o el juez los deja libres y no porque quieran, sino porque eso dice la ley que está mal hecha, hay que hacer una reforma a la justicia. La ley tiene que ser para darle garantías a los colombianos, no a los delincuentes. Las garantías para los delincuentes no son las que les dan seguridad a los colombianos.

Otra cosa que le digo, los tipos que cometen un tan atroz como ponerle gasolina y quemar vivos unos soldados y policías en el putumayo. Eso no tiene perdón de Dios. Esos tipos hay que ir por ellos, hay que capturarlos, hay que castigarlos, no hay diálogos de paz con criminales comunes.

Y esa es una diferencia muy importante porque hoy todos esos grupos, todos los golfos y los helenos y esos son grupos de narcotráfico que tienen un negocio brutal y que no les importa matar para enriquecerse. Ahí lo que hay que hacer es sometimiento a la justicia. Los gobiernos pueden facilitar leyes de sometimiento a la justicia, pero son gobiernos que tienen que ser fuertes.

Los grupos criminales están es traqueteando

La fortaleza del Estado es la que impone la justicia, porque si no los criminales le maman gallo a la ley, le maman gallo a la buena voluntad. Yo no tengo ninguna duda de que hubo buena voluntad en la propuesta del inicio del gobierno de paz total, pero la buena voluntad no basta. No alcanza. Los delincuentes mamaron gallo, ninguno de estos grupos de hoy quiere gobernar o alguno le ha oído alguna propuesta política, están es traqueteando, entonces con ellos lo que hay que hacer es sometimiento a la justicia.

Elecciones

Estoy visitando cada día a una ciudad distinta de este país tan bello, preguntándole a la gente qué le duele, qué preocupaciones tiene, qué esperanzas tiene. Y preguntándole si piensa que vale la pena aquello en lo que yo creo, que es unir al país. Yo soy médico, sanar heridas es lo que yo sé hacer. sanar las heridas de la justicia social, sanar las heridas del odio, de la polarización, trabajar todos unidos.

Los jóvenes hoy ven el futuro sin esperanza, porque no tienen garantizado ni la educación ni el trabajo. Bueno, un buen gobierno lo que hace es garantizar la educación y abrir oportunidades de trabajo. Hagámoslo juntos, eso significa unir el país y esa es mi prédica.

Muchos candidatos

Hay muchos candidatos, eso es como una piscina llena de 75 tipos dándose codo, jalándose el pelo, esas peloteras entre políticos no le sirven a nadie, nadie quiere extremos, ni extremas derechas ni extremas izquierdas. La gente lo que quiere es alguien que sea capaz de unir a Colombia, voy a ayudar en eso.

¿Y usted sueña con ser presidente?

Le voy a contar una anécdota brevemente para que vea cómo es el origen de esta historia. Esa mujer campesina huérfana que estaba embarazadita de mí se fue a una clínica de garaje aquí a atender el parto. Le fue mal. El muchachito casi se le muere y se fue en un taxi a un hospital público que era el hospital de Caridad Lorencita Villegas en Bogotá. Ella me contó esta historia muchas veces. Y en el taxi prendieron el radio y dieron la noticia de que habían asesinado al presidente John Kennedy en los Estados Unidos, 1963, noviembre.

Y como llevaba el muchachito que acababa de parir enfermo y ella sola porque nadie la acompañó. Entonces le dijo a su hijito, recién nacido, no te me mueras que tienes que ser alguien importante. Tienes que ser médico como tu papá que el día que te conozca va a estar orgulloso de tí o tienes que ser presidente como ese señor que mataron. Eso me lo contó mi mamá desde niño.

Así que yo terminé siendo médico y mi mamá me decía, “Es que su papá es un médico muy importante que está ocupado salvando vidas.” Y era cierto, era un médico muy importante que vivía en Cali. Entonces yo nunca le tuve bronca, sino que cuando lo conocí me hice amigo de él y trabajé con él 20 años. Murió en mis brazos, ojalá lo tuviera aquí. De manera que por eso me hice médico y yo no sé si por eso terminé metido también en esta locura de intentar que la vida valga la pena porque le sirves a otros.

La política regional

La polarización nos ha contaminado a todos, también aquí en el Quindío y en el eje cafetero, de manera que la polarización hace que se empiecen a dividir y a ofender y a odiar unos colombianos con otros. Y resulta que, si hay un gobierno nacional que se elija el próximo 7 de agosto que derrote a medio país, pues ese medio país tampoco lo deja gobernar.

Entonces, por eso antes de llegar a ese momento de elecciones hay que unir al país y aquí en el Quindío, en general el eje cafetero, por muchas frustraciones o por muchas razones o por ideologías, también hay mucha polarización.

Entonces, de un lado el gobierno nacional por su forma, digamos, de gobernar se ha alejado de los gobernadores y de los alcaldes, están desarticulados, y, por otro lado, algunos gobernadores en vez de gobernar para todos, se dedican a ser jefes de la oposición a pelear, entonces esa es la polarización. Eso a nadie le resuelve nada. Hay que trabajar unidos y juntos para sacar a Colombia adelante, para sacar el Quindío adelante, para seguirlo impulsando sin polarización.

La representación en el congreso desde el Quindío

Roy Barreras subrayó “yo hablo franco, es muy importante la representación en el Congreso de la región, es decir, las cámaras de representantes en muchos departamentos, sobre todo los departamentos pequeños, ya se volvió costumbre que el gobernador de turno pone una cámara y el alcalde pone la otra. Y lo que hacen es reproducir, digamos, unas familias políticas de poder y no necesariamente recogen el querer de toda la región.

Yo presenté hace tres días, después de recorrer Colombia, me encontré un montón de dirigentes buenos, capaces, miles de personas que necesitan ir y quieren ir al Congreso de la República a pensar en la región y en la unidad del país. Eso se llama La Fuerza que es nuestra organización. Presenté 41 candidatos y candidatas al Senado que lo van a hacer en la fuerza. Allí había 1.670.000 votos potenciales en una sola reunión y me falta medio país.

Yo invito aquí al eje cafetero a que pensemos en que La Fuerza pueda ayudar a unir el país e invito a los dirigentes de centro, liberales que no quieren extremo ni polarización a que piensen en elegir una cámara de representantes en la fuerza en el Quindío porque son somos capaces de pensar en unir el país.

¿todavía habla con el presidente Petro

El jueves de la semana pasada me reuní 3 horas y media con él porque después de mi primer recorrido quise contarle lo que la gente siente, que son estas dos cosas, seguridad y salud.

Las consultas de cara a las elecciones presidenciales

Por eso el próximo presidente que se posesione el 7 de agosto a las 3 de la tarde tiene que ser un experto en el estado, conocer cómo se gobierna, saber cómo se hace una mayoría en política para proveer para aprobar las reformas y tener un gabinete de ministros expertos. No hay tiempo de aprendices ni de curva de aprendizaje. Hay que llegar a trabajar, a resolver los problemas de Colombia, que es lo que yo sé hacer. Espero ayudar en eso y esperemos a ver qué pasa, porque hay una consulta en octubre. Yo no soy candidato porque esa consulta es de las izquierdas o de lo que la gente llama el petrismo. Yo soy liberal de centro, entonces yo no estoy en eso, pero ahí ganará uno, alguien.

Y en marzo va a haber otras consultas donde es posible que los que somos de centro podamos participar y si logra unirse esa gran corriente de la izquierda que ha aglutinado el presidente Petro con esta corriente histórica liberal de centro que respeta la propiedad privada, el empresariado que quiere trabajar de la mano del sector privado, pues ahí hay una presidencia de centro izquierda. El que logre unir eso es presidente de la República.