Independiente Medellín vs. Atlético Nacional: prográmese acá con el clásico antioqueño por fecha 10
Ambos equipos van por la victoria y con ello sumar los tres puntos en casa.
La fecha 10 de la Liga Colombiana tendrá como gran protagonismo los clásicos del fútbol nacional, entre ellos el esperado duelo entre Independiente Medellín y Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot.
El clásico paisa promete ser un partidazo, pues ambos equipos llegan en la parte alta de la tabla y no quieren ceder terreno. Medellín ocupa la segunda posición, mientras que Nacional es cuarto y busca recortar la diferencia. En caso de una victoria Verdolaga, ambos conjuntos quedarían igualados con 19 puntos.
Así llega Medellín
El Poderoso clasificó a los cuartos de final de la Copa Colombia luego de vencer a Fortaleza 2-1 en el Atanasio Girardot de Medellín, con goles de Francisco Fydriszewski (33) y Léider Berrio (90), quien fue el que aseguró el cupo a la siguiente instancia.
Mientras que por Liga, el conjunto dirigido por Alejandro Restrepo derrotó al Deportivo Cali (3-0) en condición de local. Con este resultado completó cinco victorias consecutivas.
Así llega Nacional
El Verdolaga también avanzó a la siguiente fase de la Copa Colombia tras ganarle a Deportes Quindío en duelos de ida y vuelta, el marcador global terminó 6-2.
Por su parte, los dirigidos por Javier Gandolfi vencieron en la jornada anterior de la Liga Colombiana a Envigado por la mínima diferencia, gracias a la anotación de Juan Bauza (34).
Último antecedente
La última vez que se enfrentaron directamente fue el pasado 23 de marzo, partido que terminó igualado 1-1 en el Atanasio Girardot, Nacional finalizó con dos hombres menos.
Fecha, hora y cómo seguir
El duelo se disputará este domingo 7 de septiembre desde las 6:20 de la tarde. Usted podrá disfrutar las emociones de este partido por la transmisión del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y mediante el minuto a minuto en Caracol Deportes.