GranDiosas Coach Comedy regresa a Bogotá con un show que mezcla humor y empoderamiento femenino

El próximo sábado 27 de septiembre de 2025, Bogotá será escenario de una nueva edición de GranDiosas Coach Comedy, un espacio único que combina la comedia y el entrenamiento de vida para hablar, entre risas, de los retos y experiencias que atraviesan las mujeres en su día a día.

La tertulia, creada por la comediante y periodista Nana Sanabria, llega con el especial “REALXiones”, una puesta en escena que aborda las relaciones de pareja, los fracasos amorosos, los estereotipos de belleza y el falso empoderamiento femenino que muchas veces bloquea la construcción de vínculos sanos y duraderos.

En esta ocasión, la invitada especial será la periodista, presentadora y coach de vida Beatriz Helena Álvarez, quien se sumará a la conversación para aportar desde su experiencia en procesos de transformación personal.

“La idea nació en 2018, en una charla de amigas que terminó siendo una catarsis colectiva. Hoy sigue creciendo como un espacio de apoyo y confianza para que las mujeres puedan reírse de sí mismas, compartir dudas y transformar experiencias”, destacó Sanabria.

El encuentro se llevará a cabo en el Restaurante Tasca Puerta de Alcalá (Usaquén) a las 6:00 p. m. Las boletas tienen un valor en preventa de 80.000 pesos por pareja y 50.000 individual.

GranDiosas Coach Comedy continuará con más presentaciones este año, entre ellas:

• Octubre 18: Especial de tusa y despecho – versión Halloween.

• Noviembre 22: Especial de fin de año.

• Diciembre 6: Evento social para recaudar fondos en beneficio de la Fundación Abuelitos.

¿Qué otros planes puedo hacer en Bogotá en septiembre?

El Teatro Jorge Eliécer Gaitán presentará los días 5 y 6 de septiembre a las 8:00 p. m. la primera zarzuela inclusiva en Colombia, María la O de Ernesto Lecuona. Un montaje que integra Lengua de Señas Colombiana, subtítulos en tiempo real y lenguaje multisensorial, pensado para personas con discapacidad auditiva, cognitiva o visual, así como para el público general.

Por otro lado, la salsa tomará el protagonismo los días 20 y 21 de septiembre en el Parque Simón Bolívar con el festival Salsa al Parque 2025, un plan gratuito que reunirá orquestas emergentes y veteranos salseros. En 2024 el evento atrajo a más de 100.000 personas.

Además, para los amantes de las compras, del 4 al 21 de septiembre se realiza en Bogotá la Feria del Hogar 2025en Corferias, con más de 1.100 expositores en sectores como muebles, decoración, tecnología, artesanías y gastronomía. El viernes 5 habrá una jornada especial llamada “trasnochón”, con entrada gratuita y ofertas hasta las 10:00 p. m.