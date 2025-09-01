En Bogotá, se realizará la primera obra de teatro musical para personas con discapacidades

Los próximos 05 y 06 de septiembre a las 8:00 de la noche en el teatro Jorge Eliécer Gaitán, se realizará la primera obra de teatro inclusiva, esta función rompe con las barreras comunicativas estéticas y sociales, ya que integra lenguaje de señas, subtítulos en tiempo real y un lenguaje multisensorial, para que todas las personas tanto sordas, sordas ciegas, autistas, con discapacidad cognitiva, como para el público oyente, puedan disfrutar del espectáculo.

Lo que se recaude de la boletería de estas funciones tiene como fin financiar la construcción de la Casa María la O, el cual será el primer espacio de formación artística para personas sordas en Bogotá. En este espacio, niños, jóvenes y adultos podrán desarrollar sus talentos y acceder a oportunidades culturales.

“Esta zarzuela es mucho más que un espectáculo. Es un acto de justicia cultural: demostrar que las personas sordas no solo tienen un lugar en el arte, sino que pueden brillar en el corazón de nuestra tradición lírica. Con la Casa María la O queremos dejar un legado permanente: que la inclusión se viva todos los días y no solo en el escenario”, dijo Ana María Martín, directora del proyecto.

La producción cuenta con un diverso elenco, liderado por la soprano cubana Gloria Casas, el barítono Camilo Mendoza y la participación de la soprano sorda Ana María Martín Siabatto. Junto a ellos estarán Andrés Felipe Gómez, Luna Melo, el coro de Manos Blancas dirigido por Jhoanna Arias y la Coral Tenuto. La dirección musical estará a cargo de Juan Triviño. La escénica de Rodrigo Susa, la artística de Angélica Lirio y con esto la experiencia se convertirá en una historia de amor y transformación en la Cuba colonial.

Este montaje teatral es muy importante, ya que integra el lenguaje de señas en Colombia, los subtítulos en tiempo real y lenguaje escénico multisensorial, para que sea una obra dirigida a todos los sentidos.

María la O busca visibilizar la inclusión en las artes escénicas y ofrecer al público bogotano una experiencia inolvidable en la que la emoción se comparte con todos los sentidos.