Gobierno aclara cifras de venta de lechona en Japón: no son 10 millones de toneladas como dijo Petro

Colombia

Tras la controversia que ha generado el trino del presidente Gustavo Petro, en donde afirmaba que “el plato más famoso de toda la feria (Expo Osaka) resultó ser la lechona. Van 10 millones de toneladas de lechona vendida”, desde la Presidencia corrigieron al mandatario y aclararon qué tanto se ha vendido en el marco de esta feria de turismo en territorio japonés.

“La lechona conquista paladares en Expo Osaka 2025. Desde el inicio de la exposición, en abril de 2025, se han vendido 10 toneladas de este plato típico, lográndose posicionar entre los cinco platos más populares y convirtiéndose en uno de los favoritos de los visitantes”, indicó la cuenta oficial de X de la Casa de Nariño.

¡La lechona conquista paladares en #ExpoOsaka2025! 🇨🇴🐷



Desde el inicio de la exposición, en abril de 2025, se han vendido 10 toneladas de este plato típico, lográndose posicionar entre los cinco platos más populares y convirtiéndose en uno de los favoritos de los visitantes. pic.twitter.com/LmW2F3A5sY — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) September 6, 2025

Esta cifra fue ratificada por ProColombia, que en un balance entregado sobre la participación del país en esta exposición japonesa señaló que “con un promedio diario de entre 5.000 y 6.500 visitantes, el Pabellón Colombia se ha consolidado como una de las experiencias más concurridas de Expo Osaka 2025. En cinco meses que lleva instalado el pabellón, se han servido más de 150.000 tazas de café y 10 toneladas de lechona”.

Además informaron que la Macrorrueda Internacional dejó 34,69 millones de dólares en expectativas de negocios, de los cuales 11 millones son expectativa de negocio en aguacate Hass. Se registraron 23 intenciones de inversión en sectores estratégicos como infraestructura, agroindustria, tecnología, salud y energía. La rueda de turismo generó expectativas por USD 10 millones en 202 citas.

La presidenta de ProColombia, Carmen Caballero, destacó que “estos resultados reflejan el creciente interés de Asia en nuestra oferta exportadora y en proyectos estratégicos de inversión que fortalecen la relación bilateral con esta región. Expo Osaka 2025 es más que una vitrina: es una plataforma estratégica que consolida la presencia de Colombia en el escenario global”.