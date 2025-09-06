En Arjona- Bolívar capturaron a ‘El Mono’ con un arma de fuego ilegal

En un operativo relámpago, la Policía Nacional de Colombia en el municipio de Arjona capturó a alias “El Mono”, un presunto delincuente con un historial delictivo que incluye fuga de presos, porte ilegal de armas y concierto para delinquir agravado. La captura se produjo tras una persecución en el barrio La María, donde “El Mono” intentó evadir a los uniformados.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante el registro, se le halló en su poder un revólver artesanal calibre 357 con cuatro cartuchos sin percutir. Según información de la comunidad, este sujeto sería un presunto vendedor de sustancias alucinógenas en la zona.

“Este es un golpe contundente contra la delincuencia en Arjona”, declaró el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante Departamento Policía Bolívar. “Seguimos trabajando para garantizar la seguridad y tranquilidad de la comunidad”.

Alias “El Mono” cuenta con un extenso prontuario que incluye anotaciones por fuga de presos, porte ilegal de armas de fuego, hurto calificado y agravado, y concierto para delinquir agravado. Este actor criminal recurrente en la zona, con un historial de evasión a la justicia.

El Coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, declaró: “Esta captura es el resultado del trabajo constante y dedicado de nuestros uniformados, quienes día a día se esfuerzan por garantizar la seguridad y tranquilidad de todos los bolivarenses. Seguiremos intensificando los operativos para desarticular las estructuras criminales y llevar a los delincuentes ante la justicia”.

Alias “El Mono” fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su judicialización por el delito de porte ilegal de armas de fuego. En las próximas horas un juez de la república definirá su situación judicial.