DIMAR ordenó restricción temporal de la navegación en bahía de Cartagena por IRONMAN 5150

Con motivo del evento deportivo Ironman 5150, que se realizará este domingo 7 de septiembre en la ciudad de Cartagena y que contará con la participación de más de 1.000 nadadores, la Dirección General Marítima (DIMAR), a través de la Capitanía de Puerto de Cartagena, informa a la comunidad en general las siguientes medidas de seguridad marítima:

- Restricción temporal de la navegación:

Se restringirá la navegación, el zarpe y el arribo de motonaves en la Bahía de las Ánimas desde las 04:00 a.m. hasta las 09:00 a.m., o hasta el término de la competencia en el área correspondiente.

- Seguimiento de condiciones meteomarinas:

Se recomienda a los navegantes y operadores marítimos estar atentos a los reportes oficiales sobre el estado del clima y condiciones meteomarinas durante el desarrollo del evento.

-Coordinación con la Armada de Colombia:

En articulación con la Estación de Guardacostas de Cartagena, se dispondrá de unidades de reacción rápida para velar por la seguridad de los participantes y garantizar el desarrollo seguro del evento.

- Líneas de emergencia habilitadas:

En caso de requerirse, estarán disponibles las siguientes líneas de atención:

Estación de Guardacostas: línea 146 o canal 16 VHF MarinoPolicía Nacional: 112

Torre de Control de Tráfico y Vigilancia Marítima: 310 476 4078

- Operación en muelles y transporte hacia zonas insulares:

La competencia iniciará a las 6:15 a.m. en el muelle de La Bodeguita, y se prevé su finalización alrededor de las 9:00 a.m., una vez el último atleta haya salido del agua.

Durante este tiempo, las embarcaciones de pasajeros que zarpen desde los muelles La Bodeguita y Pegasos hacia zonas insulares, deberán esperar el término del evento para retomar la operación náutica normal.

La Autoridad Marítima Colombiana reitera su compromiso con la seguridad integral marítima, y continuará ejerciendo control y vigilancia para el cumplimiento de las normas que regulan las actividades en el medio marino, con el fin de salvaguardar la vida humana en el mar y apoyar el desarrollo seguro de eventos de esta naturaleza.

Se invita a todos los usuarios del entorno marítimo a seguir estas recomendaciones y actuar de manera responsable, contribuyendo al óptimo desarrollo de esta importante competencia internacional.