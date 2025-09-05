Procuraduría investiga presuntas irregularidades en obras de colegio en Tibú, Norte de Santander

Tibú

Por presuntas deficiencias en la adecuación de la Institución Educativa Colegio Integrado Campo Dos en Tibú, Norte de Santander, la Procuraduría General de la Nación inició investigación disciplinaria contra Rodrigo Salazar Ramírez, en su condición de supervisor del contrato por parte de la Unidad de Gestión del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) y César Augusto Camargo, interventor de este contrato.

Al parecer, las obras contratadas para el mejoramiento y adecuación de las unidades sanitarias del ente educativo no habrían sido culminadas, contando solo con seis baterías divididas con una polisombra para hombres y mujeres, cuando la institución educativa cuenta con 900 estudiantes matriculados.

Según un informe remitido por el FFIE, las obras de la institución educativa fueron entregadas el 20 de diciembre de 2024. Sin embargo, en el escrito se consignaron observaciones en relación con adecuaciones pendientes por atender en el baño de las niñas.

El Ministerio Público ofició al FFIE con el fin de obtener información sobre la ejecución de las obras en el colegio y la atención de las observaciones consignadas en el acta de terminación.