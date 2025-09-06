Comienza la expectativa por el salario mínimo para el año 2026

Cúcuta

Desde septiembre, en Colombia se comienza a hablar del salario mínimo para el próximo año 2026. La Central Unitaria de Trabajadores está a la expectativa de un incremento histórico que, posiblemente, termine decretando el presidente Gustavo Petro.

“Las expectativas nuestras las ha venido ya señalado el gobierno, en el evento que hizo en Bucaramanga el viernes pasado, dijo que esta sería una oportunidad para establecer una mejora importante en el salario mínimo, en el entendido de él, de que a pesar que se han dado aumentos significativos durante los últimos tres años, todas las prevenciones y anuncios que hicieron los empresarios, que eso generaría inflación y desempleo, los hechos han refutado totalmente esa visión”, dijo Fabio Arias, presidente nacional de la CUT.

A pesar que aún no tienen en mente una propuesta, indica que están optimistas por el último aumento que se dé durante el gobierno actual.

“No tenemos todavía ninguna propuesta concreta. Siempre nosotros esperamos que llegue finales de noviembre, para empezar a hablar de esas propuestas nuestras, no lo haremos de manera anticipada, pero sí nos gusta el mensaje que hace el gobierno, de que sí se puede incrementar los salarios de manera importante y creo que ese es un buen anuncio que nosotros vamos a tener en consideración”.

Resaltó que el sector empresarial “durante los últimos años no han querido llegar a acuerdos con el gobierno y es posible que eso mismo pase este año”.