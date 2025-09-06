Capturado en Bolívar alias Jhon: sería un presunto cabecilla del Clan del Golfo

La Policía Nacional de Colombia en el marco de la operación Agamenon en un trabajo operativo en conjunto entre la seccional de Investigación Criminal, Inteligencia policial en coordinación con el Gaula Militar-Bolívar, fue capturado Jhon Jairo Herrera Pacheco, conocido en el mundo criminal con el alias “Jhon”, de 47 años, por el delito de concierto para delinquir agravado.

La captura se realizó en el corregimiento de Barranca Vieja, del municipio de Calamar.

Alias “Jhon” es señalado de ser cabecilla de la red de apoyo local del “Clan del Golfo”, encargado de brindar apoyo logístico a las redes criminales en la zona. Su captura representa un duro golpe a la estructura criminal, que buscaba expandir su influencia en la región.

Según las investigaciones, “Jhon” inició su trayectoria criminal en 2021 como punto de vigilancia y, para finales de 2024, ya era cabecilla de la red de apoyo.

La captura de alias “Jhon” genera esperanza en la comunidad de Calamar, que ve en este golpe una oportunidad para recuperar la tranquilidad y el desarrollo.

El detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación a la espera que un juez de la república defina su situación judicial en las próximas horas.