Capturado alias ‘Julio’, cabecilla del Bloque Martín Villa en Huila

Neiva

En una operación estratégica desarrollada en La Plata (Huila), unidades de la Policía Nacional capturaron a Eduardo González Dussan, alias ‘Julio’, señalado como cabecilla del Bloque Martín Villa. Esta estructura delincuencial tiene presencia en los departamentos de Meta y Guaviare, y estaría proyectando expandir su injerencia hacia otras zonas del país.

El operativo se ejecutó gracias a un trabajo conjunto del Gaula de la Policía, la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y la Inteligencia Policial. Alias ‘Julio’ fue interceptado cuando se movilizaba por la vereda Panorama, ubicada en límites entre La Plata-Huila e Inzá -Cauca. La acción se desarrolló sin alteraciones al orden público.

Según Carlos Téllez, comandante de policía-Huila. Afirmo que “las investigaciones, tras la muerte en operaciones de alias ‘Chito’, González Dussan asumió la jefatura del Bloque Martín Villa. Información de inteligencia también reveló que alias ‘Iván Mordisco’ lo habría enviado al Cauca para tomar el control del frente Carlos Patiño, luego de la entrega voluntaria de alias ‘Kevin’ a las autoridades”.

Estudios de las autoridades, indicaron que alias ‘Julio’ enfrenta una orden judicial vigente por el delito de concierto para delinquir agravado. Actualmente fue dejado a disposición de las autoridades competentes para la respectiva judicialización y desarrollo de audiencias preliminares.