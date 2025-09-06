Be Happy Fest: El festival que celebra la felicidad cumple 10 años en Colombia

El festival más grande de la felicidad en Colombia llega a los 10 años de fiesta y lo celebrará por todo lo alto. “Be Happy Fest”, creado por Talk Media Group, regresa este 4 y 5 de octubre de 2025 con una edición muy especial que se realizará en el Parque de la 93 en Bogotá.

El “Club de la Buena Onda”, llega como la nueva iniciativa que lanzará el festival siendo un espacio pensado para fortalecer la conexión entre asistentes, marcas y creadores de contenido, promoviendo valores como la empatía, la alegría y el bienestar en la vida diaria.

El Festival que se ha consolidado como un espacio de conexión auténtica, entretenimiento, consciencia social y emociones compartidas, les brindará a los asistentes dos días con muchas actividades y música. La programación en general incluirá actividades para toda la familia y todas las edades con música en vivo, talleres creativos, experiencias inmersivas y muchas sorpresas diseñadas para celebrar la felicidad en todas sus formas.

Le puede interesar: ‘BogotaEats A Cielo Abierto’ 2025: precios, lugar y fecha

“El Be Happy Fest nació como un sueño, una plataforma para mostrarle a Colombia que el marketing podía ir más allá de vender: podía generar emociones reales, inspirar, conectar y transformar. Hoy, 10 años después, celebramos ese impacto junto a miles de personas que han hecho parte de este viaje. Esta edición será un homenaje a ellos y una invitación a seguir construyendo espacios de buena onda y alegría compartida”, afirmó Julien Gustave Roche, fundador del Be Happy Fest.

El festival contará con la participación de marcas nacionales e internacionales, creadores de contenido, artistas invitados y líderes que han marcado tendencias en bienestar, moda, sostenibilidad y entretenimiento. Todos ellos unidos por una misma misión: hacer de la felicidad una causa colectiva.

¿Cuándo y dónde?

El festival se realizará el 4 y 5 de octubre en el Parque de la 93, la entrada será de forma gratuita y contará con actividades centradas en la interacción y las personas.

En esta edición del Be Happy Fest también se retomará la campaña #LevantaLaCabeza, que invita a los ciudadanos a salir del consumo digital de los celulares, por medio de mensajes que se ubican por toda la ciudad. La iniciativa se viene realizando desde el 2022.

Lea también: Septiembre es el mes del jazz en Bogotá: Consulte programación, artistas y eventos

Para celebrar los 10 años del festival, también se contará con varias figuras del entretenimiento como Andrés López, Carla Giraldo y Sebastián Vega quienes se han sumado al movimiento #LevantaLaCabeza, que promueve la reconexión con el momento presente y con los demás.

Actualmente en la pagina web del festival se pueden registrar las personas que quieran participar en calidad de emprendedores, patrocinadores o habitantes.

Be Happy Fest 2025 será más que un evento: será una celebración de la energía positiva, la creatividad y la conexión entre miles de personas.