Clasificación general Vuelta España: Así quedaron Bernal y los colombianos tras la etapa 12

La etapa 12 llegó después de la tormenta. Comenzó con la noticia de que el Israel Premier Tech no estaba dispuesto a abandonar la carrera y el apoyo de la UCI para sus dueños y corredores. Ante esto, todos completos en la salida en Laredo, pero con la incertidumbre de tener todas las garantías de seguridad.

La fracción comenzó con todo el mundo lanzado a la fuga. Tanto que la escapada fue la más numerosa hasta el momento en la competencia. 51 corredores se metieron en la aventura, entre ellos, los colombianos Santiago Buitrago y Harold Teajda. También estaban Juan Ayuso y Marc Soler, del UAE Team Emirates y Victor Campenaerts del Visma Lease a Bike.

Uno de los fugados, Iván García Cortina atacó e intentó irse en solitario a falta de 60 kilómetros para la meta. En ese momento el pelotón estaba a una diferencia de más de tres minutos. Kilómetros más adelante, Michel Hessmann, Magnus Sheffield, James Shaw, Finlay Pickering y Brieuc Rolland, acompañaron al español en la fuga de la fuga.

Definición de la etapa 12 de la Vuelta a España

Justo teníamos este panorama en pleno ascenso al Collado de Brenes de siete kilómetros al 7.9 por ciento de inclinación. El pelotón, claramente tomando todo con mucha calma pensando el el L’Angliru, estaba ahora a más de cinco minutos.

Y Brenes fue el punto de quiebre de la etapa para todos, especialmente para Juan Ayuso. El español, ya corriendo por el orgullo y honor, fue uno de los más rápidos junto a su compatriota Javier Romo, del Movistar.

Fue el ascenso de los españoles pues Romo fue primero, Ayuso segundo, Mikel Landa, cuarto y Markel Beloki, quinto. El francés Brieuc, fue tercero. Y tanto Romo como Ayuso se lanzaron por la etapa.

En un sprint final entre los dos, fue el del UAE el que se impuso sobre el de Movistar que se lamentó pues, a pesar de darlo todo, no pudo ante su rival en la meta. El pelotón llegó a seis minutos y 20 segundos.

El mejor colombiano de la etapa fue Santiago Buitrago que llegó en el octavo lugar a 18 segundos de Ayuso y el líder de la general sigue siendo Jonas Vingegaard. Esteban Chaves abandonó.

Así quedaron los colombianos en la clasificación general de La Vuelta a España

Posición Ciclista Equipo Tiempo 1. Jonas Vingegaard Visma Lease a Bike 44h 37′ 35″ 2. Joao Almeida UAE Team Emirates XRG 50″ 3. Tom Pidcock Q36.5 Pro Cycling Team 56″ 12. Egan Bernal Ineos Grenadiers 03′ 33″ 15. Harold Tejada XDS Astana 06′ 11″ 19. Santiago Buitrago Bahrain Victorious 11′ 38″ 44. Brandon Rivera Ineos Grenadiers 48′ 05″ 70. Juan Guillermo Martínez Team Picnic PostNL 1h 07′ 53″ 84. Sergio Higuita XDS Astana 1h 17′ 11″ DNF Esteban Chaves EF Education Pro Cycling Abandonó

¿Cómo será la etapa 13 de la Vuelta a España?

La etapa 13 de la Vuelta a España es la más esperada de todo el recorrido. Además, es la etapa reina de la competencia. Comienza en Cabezón de la Sal y termina en L’Angliru después de 202.7 kilómetros.

La fracción tiene tres puertos de montaña, dos de primera categoría y el último, L’Angliru, de categoría especial. Este, es uno de los ascensos más fuertes de Europa y tiene 12.4 kilómetros y una pendiente media del 9.7 por ciento.