Un joven fue condenado a 24 años de cárcel por intentar asesinar a su sobrina de cinco años

Medellín

Un juez de conocimiento sentenció a 24 años de cárcel a un hombre por el delito de tentativa de homicidio agravado. El joven de 23 años aceptó el cargo imputado por la fiscalía, lo que aceleró el proceso.

Según el reporte de la investigación, el hoy sentenciado, el pasado 31 de julio del año 2024, atacó con arma cortopunzante a su sobrina de cinco años; las cuatro heridas pusieron en riesgo la vida de la menor. El hecho ocurrió en el barrio Santo Domingo, nororiente de Medellín, cuando la niña visitó a una de sus tías donde el agresor residía.

Al parecer, el ataque contra la sobrina estuvo motivado como especie de venganza del hombre contra su hermana, a quien acusaba de ser la responsable de que él perdiera su brazo derecho.

El hombre fue capturado antes de que se iniciara el juicio oral en el que decidió aceptar su responsabilidad. La sentencia quedó firme.