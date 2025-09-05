Barranquilla

¿Tiene cita para sacar el pasaporte?: oficina en el Atlántico suspendió sus servicios: esto se sabe

Ingrese a la nota y entérese el motivo, también qué puede hacer para seguir realizando el trámite.

Este jueves 4 de septiembre, la oficina de Pasaportes del Atlántico suspendió temporalmente sus servicios.

La Gobernación del Atlántico señaló que esto se da por fallas tecnológicas en el sistema nacional dadas a conocer por el Ministerio de Relaciones Exteriores, este jueves, por ende, el servicio estará suspendido en la oficina departamental.

“En el día de hoy ha sido suspendido el servicio de expedición, entrega y renovación de pasaportes debido a una falla a nivel nacional en los sistemas de la Cancillería”, manifestó la Oficina de Pasaportes del Atlántico.

¿Qué debe hacer ahora para sacar el pasaporte?

Debido a la contingencia, las personas que tienen sus citas asignadas serán reprogramadas hasta que la Cancillería supere la dificultad y se recomienda no utilizar los servicios de personas ajenas a la entidad y lo adecuado es acudir a los canales oficiales de información pasaporte@atlantico.gov.co

