Sindicato Sutimac denuncia despidos y presiones de Argos contra sus trabajadores en Sogamoso

A pesar de que trataron de llegar a un acuerdo con la empresa, se mantiene el despido de los integrantes de la Junta Directiva del sindicato

Sogamoso

En Caracol Radio, el presidente del sindicato Sutimac Sogamoso, Diego Mauricio Grande, expuso que la empresa Cementos Argos está llevando a cabo varios proceso de despido contra la Junta Directiva de esta seccional del sindicato y que, en general, los trabajadores tienen incertidumbre alrededor de esta situación que se presenta actualmente.

¿Y por qué despidieron a los integrantes de la Junta Directiva de Sutimac Sogamoso? Según relató Diego en Caracol Radio, todo empezó a finales de mayo, cuando desde el sindicato difundieron la información de la Reforma Laboral que estaba en trámite en la Comisión Séptima del Senado, esto en el marco de la directriz emitida por el Ministerio de Trabajo y la Presidencia de la República. Consecuentes con esto, el miércoles 28 de mayo participaron en una movilización en Tunja y el jueves 29 de mayo hicieron una asamblea en la planta de Sogamoso de Cementos Argos en la que «informamos a los trabajadores sobre la situación del país y de la misma empresa».

Ese mismo día, hablaron sobre el rumor de posibles despidos que horas después se vieron materializados con la salida de una trabajadora de la comunidad de zona de influencia y otro empleado que estaba próximo a legalizar su contrato indefinido con la empresa. «En solidaridad por esto, hicimos un nuevo llamado para denunciar las prácticas de Cementos Argos», aseguró Grande, quien agregó que en esas asambleas también se advirtieron incumplimientos en la convención colectiva de trabajo.

Según lo expuesto por el presidente de Sutimac Sogamoso, por esa movilización y por la asamblea que se hizo, la empresa les solicitó descargos a los nueve integrantes de la Junta Directiva, «entre ellos una mujer cabeza de familia, y posteriormente notificaron la terminación de nuestros contratos por justa causa en suspenso». La empresa ya inició las respectivas demandas laborales para levantar el fuero sindical de los dirigentes y así permitir su despido.

La razón que argumenta Argos para hacer estos despidos, es que hubo bloqueos por parte de los trabajadores y por ende esto afectó la imagen de la empresa. Sin embargo, Diego Grande dice que esto no tiene sustento alguno: «nosotros no hemos violentado la ley, al contrario, nos hemos protegido por medio de la ley. Radicamos un derecho de petición y se confirmó que en esas fechas no existió ningún bloqueo de vía, ni alteración del orden público».

En esa indagación que llevó a cabo la empresa, según Grande, recopilaron fotos y videos de trabajadores, lo que en su concepto pone en riesgo la seguridad de ellos y de sus familias. Dice el presidente del sindicato que existe un informe de seguridad que habla de individualización de quienes participaron en las acciones sindicales y de acciones que promueven que los propios trabajadores hagan denuncias anónimas contra los propios compañeros: «la empresa no solamente se extralimitó, sino que también pone en riesgo a sus propios trabajadores», advirtió.

Y la zozobra no para ahí, porque se mantienen los rumores de nuevos despidos y decisiones unilaterales de la empresa, como cambios de horarios por la disminución del número de horas de la jornada laboral y también traslados de empleados hacia Sogamoso, desde otras regiones. «Nosotros siempre hemos protegido el empleo y defendido que se mantenga el equilibrio entre la generación de puestos de trabajo y el aporte social de la empresa», dijo, al advertir que hoy en la planta hay incertidumbre entre los trabajadores locales y a nivel nacional.

Por esa razón, hace unos días hubo un encuentro con el Ministerio de Trabajo, Argos y Sutimac, en el que se intentaron concretar acuerdos. Sin embargo, los directivos del sindicato, fueron notificados de nuevas audiencias de descargos: «de los más de 200 trabajadores que estaban en la planta en ese momento, solo se señala a los nueve de la Junta Directiva de Sutimac en Sogamoso y al presidente nacional».

En palabras del presidente del sindicato en Sogamoso, lo que viven es «una reacción a la Reforma Laboral aprobada por el Congreso». A pesar de todo lo que está sucediendo, el presidente de Sutimac aseguró que el sindicato seguirá defendiendo el derecho de asociación, la permanencia en el empleo y el diálogo como salida al conflicto. Finalmente, hizo un llamado a la solidaridad con los trabajadores y sus familias: «creemos que el espacio siempre será el de conversar y el de concertar, porque detrás de cada empleo hay comunidades enteras que dependen de estas fuentes de ingreso».