Restablecido el servicio de agua en tres localidades de Bogotá: la suspensión duró menos

Se restableció el servicio de agua en Engativá, Fontibón y Suba esto debido a las obras de la Avenida El Rincón. Créditos: IDU

El director del Instituto de Desarrollo Urbano, Orlando Molano, aseguró que se restableció el servicio de agua en Engativá, Fontibón y Suba 12 horas antes de lo programado.

Vale recordar que esta suspensión del servicio se hizo durante 24 horas, Aunque estaba programado para 48, para avanzar en las obras de la Avenida El Rincón.

También estaba previsto que esta afectación se ampliara hasta la localidad de Kennedy, pero no fue necesario.

“Más de 450 personas que están trabajando en el proyecto, 75 de ellas haciendo estos 3 empates de estos, como ustedes ven pasa la red matriz 78 pulgadas y pasamos a 36 pulgadas, esto era crucial, muy importante para lograr terminar el proyecto, hoy el proyecto va en el 96%”, precisó Molano.

Antes de esta intervención, la red de acueducto se encontraba ubicada bajo la vía. Debido a la ampliación de la avenida El Rincón, según explican desde el IDU, fue necesario renovarla y reubicarla en el costado norte, bajo el andén.

Este cambio busca garantizar un mejor servicio para los habitantes, facilitar las labores de mantenimiento y reducir riesgos futuros tanto en la infraestructura vial como en la red de agua.

¿Cómo avanza la Avenida El Rincón?

El IDU avanza en las obras de la Avenida el Rincón que van desde la Avenida Boyacá hasta la Carrera 91.

En marzo de 2025 se pusieron en marcha los puentes de la 127 y la ejecución del proyecto ya alcanza un avance del 96 %.

Según lo reportado por el Distrito, se adelantan al tiempo la adecuación de 54.708 metros cuadrados de espacio público, que incluyen zonas verdes, la construcción de 2,1 kilómetros de ciclorruta y la conformación del separador central de la avenida El Rincón.