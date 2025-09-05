Refuerzan seguridad en Sogamoso para la celebración de los 215 años como Villa Republicana

Habrá refuerzo policial, apoyo del Ejército, control de accesos y restricción de licor en los conciertos.

Sogamoso

La Alcaldía de Sogamoso confirmó un amplio dispositivo de seguridad para garantizar el normal desarrollo de las actividades programadas con motivo de los 215 años de la ciudad como Villa Republicana.

El secretario de Gobierno, Alexander Merchán, aseguró que todo está dispuesto para que los eventos se desarrollen en un ambiente de tranquilidad.

“El miércoles 3 de septiembre celebramos un consejo de seguridad, tomando todas las acciones necesarias para conmemorar los 215 años de Sogamoso como Villa Republicana. Hemos dispuesto un pie de fuerza importante, con entre 60 y 70 unidades adicionales de la Policía Nacional que reforzarán la vigilancia en la ciudad”, indicó Merchán.

El funcionario explicó que tanto el Ejército Nacional como la Policíacustodiarán los diferentes sectores del municipio, y que se instalará unPuesto de Mando Unificado (PMU) con participación de secretarías, organismos de socorro y demás entidades para atender cualquier eventualidad.

Entre las medidas adoptadas está la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas durante los conciertos en la Plaza 6 de Septiembre, así como la ubicación depuestos de control en los accesos a Sogamoso.

Merchán también resaltó que las estrategias de seguridad implementadas en los últimos meses han permitido una reducción significativa de delitos como el fleteo.

“Hoy podemos dar un balance positivo en materia de seguridad. Gracias a las medidas restrictivas, como la prohibición del parrillero en motocicletas, hemos logrado que delitos como el fleteo estén en cero en el municipio”, señaló.