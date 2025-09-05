Plan de Manejo de Tránsito para el Triatlón 5150 en Cartagena

Este domingo, 7 de septiembre, Cartagena será epicentro del evento deportivo Triatlón 5150, un encuentro que congregará a más de 2000 atletas de talla nacional e internacional de 47 países.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Por ello, la Alcaldía de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte – DATT pondrá en marcha un plan de manejo de tránsito para garantizar la movilidad segura tanto de competidores, como de los demás actores viales.

Desde el DATT se habilitarán desvíos temporales y contraflujos desde las 5:00 a.m. hasta las 11:30 a.m. aproximadamente:

Cierres temporales

Se tendrán cierres temporales en:

- Avenida Blas de Lezo sentido Centro – Bocagrande

- Avenida Venezuela

Carrera 8B (Camellón de los Mártires)

- Avenida Santander, calzada sentido Bocagrande- Túnel de Crespo

- Calles de Centro y San Diego y la carrera segunda (cordón amurallado)

Se habilitará la circulación de vehículos en la Avenida Blas de Lezo sentido Bocagrande – Centro a partir de las 8:30 a.m. tomando calle del Arsenal y Avenida Pedregal.

Contraflujo

Se habilitará calzada sentido Bocagrande- Crespo, en la Avenida Santander, contigua al mar, desde la intersección semafórica de la glorieta Santander, hasta el puente del Túnel de Crespo, donde los vehículos podrán tomar la Cra 1° hacia Crespo o Aeropuerto Rafael Núñez o hacia el puente Romero Aguirre-Torices hasta su lugar de destino.

Desvíos

Los vehículos que se desplacen de Bocagrande hacia el Aeropuerto Rafael Núñez, deberán seguir por el contraflujo habilitado en la Avenida Santander por la calzada sentido Bocagrande – Crespo.

Si se desplazan desde Getsemaní, transitar por Avenida Pedregal y circular hacia puente Romero Aguirre hasta lugar de destino.

Los vehículos que se desplacen hacia Bocagrande circular por Torices - Puente Romero Aguirre - Crespo, y en el semáforo por el parqueadero de Hotel Corales de Indias, girar hacia la Avenida Santander, sentido Tenazas, y tomar el contraflujo.

Si se desplaza desde El Cabrero o Marbella, circular por la Cra 3° hacia calle 47 hasta el lugar de destino.

Circulación Zona Norte- Cartagena y viceversa

Para dirigirse hacia Bocagrande podrán continuar por el contraflujo Vía al Mar y Avenida Santander.

Desde la Zona Norte, hacia el resto de la ciudad circular por el contraflujo Vía al Mar, y debajo del Túnel de Crespo seguir hacia Cra 1° de Crespo, para conectar con el puente Romero Aguirre hasta el lugar de destino.

Circulación Barranquilla-Cartagena y viceversa por la Vía al Mar. Se prevé tráfico lento en la zona hasta las 11: 00 a.m. aproximadamente.

Para tener en cuenta

Una vez termine la competencia de natación y los atletas pasen al Parque Camellón de los Mártires para la modalidad de ciclismo, se habilitará el paso de vehículos en las avenidas Venezuela y Blas de Lezo.

La prueba atlética se desarrollará en los barrios Centro, San Diego y Cra 2° (cordón amurallado).

Durante la competencia quedan habilitadas las calles de La Moneda, Avenida Escallón Villa y la calle del Tablón para transitar entre San Diego, La Matuna y Getsemaní y salir del Centro Histórico.