¡Pilas! Aprenda inglés gratis con el SENA, 13 niveles para alcanzar B2: Requisitos e inscripciones

El programa ‘English Does Work’ se ha convertido en una de las alternativas más atractivas para quienes desean aprender inglés en el país sin barreras económicas.

Está diseñado para ser completamente virtual y gratuito. Además, ofrece 13 niveles progresivos que permiten avanzar desde conocimientos elementales hasta competencias avanzadas.

Cabe destacar que su estructura acompaña al estudiante en cada etapa. Desde aprender a presentarse o sostener pequeñas conversaciones, hasta redactar textos coherentes y participar en discusiones con naturalidad.

Lo más destacado es que el proceso no requiere experiencia previa, ya que está pensado para guiar a cualquier persona de manera gradual. Cuando usted completa la formación, puede alcanzar un nivel B2, suficiente para desenvolverse con seguridad en ambientes académicos, laborales y sociales.

Adicionalmente, la modalidad virtual facilita el acceso desde cualquier lugar del país, eliminando obstáculos de distancia o costos, y fomentando así una verdadera democratización del aprendizaje del inglés en Colombia.

¿Cómo se desarrolla el proceso de aprendizaje?

Hay que resaltar que esta oportunidad abre puertas a oportunidades educativas, empleos internacionales y experiencias de intercambio. Cada nivel del programa está diseñado con una duración total de 48 horas, distribuidas en módulos que combinan teoría y práctica de manera dinámica.

Las sesiones explicativas permiten comprender los temas centrales, mientras que las grabaciones facilitan la revisión del contenido en cualquier momento. A esto se suman actividades interactivas que consolidan el aprendizaje y fomentan la participación activa de los estudiantes.

Por otra parte, los contenidos están orientados a cubrir las principales competencias del idioma: la comunicación en diversos contextos de la vida cotidiana y profesional, la comprensión de textos escritos y la producción de escritos con carácter argumentativo.

Por más de que el SENA no entrega una certificación oficial al finalizar, sí garantiza un proceso académico estructurado, respaldado por recursos pedagógicos actuales y accesibles.

De esta forma, hay que resaltar que esta experiencia permite que los participantes desarrollen habilidades comunicativas útiles y aplicables en situaciones reales, lo que representa un valor significativo para quienes buscan mejorar su perfil personal o profesional a través del dominio del inglés en un entorno flexible y gratuito.

¿Quiénes pueden inscribirse y cómo hacerlo?

Este programa se encuentra abierto a todos los interesados en aprender inglés, sin importar su nivel de conocimiento previo. El acceso es completamente libre para colombianos y extranjeros con permiso de estudio, esto garantiza inclusión y diversidad en el proceso formativo.

Además, la inscripción es fácil y rápida, solo es necesario ingresar a betowa.sena.edu.co , dar clic en el botón Idiomas, escoger uno de los 13 niveles disponibles y completar el formulario de registro.

Asimismo, cada nivel está diseñado para acompañar a los estudiantes en el desarrollo de habilidades comunicativas que se ajustan a las exigencias del mundo actual, desde expresarse en situaciones cotidianas hasta participar en contextos profesionales y académicos.

Finalmente, con esta iniciativa, el SENA afirmó que busca no solo enseñar un idioma, sino también fortalecer la construcción de una comunidad bilingüe capaz de mejorar la competitividad laboral del país.