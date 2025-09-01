¿Por qué se redujo el desempleo en Ibagué?

Ibagué

La secretaria de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Ibagué, Naydú Romero, se refirió a las cifras reveladas por el DANE para el trimestre móvil Mayo – Junio – Julio en el que la capital del Tolima tuvo una reducción del 2.8% en materia del desempleo.

Esta cifra según las estadísticas reveladas por el DANE permiten que la ciudad se convierta en la segunda con la reducción más alta del país durante el trimestre móvil mayo – julio de 2025.

La tasa de desempleo pasó del 15.7 % al 12.8 % al comparar dicho trimestre con el mismo periodo de 2024. Más de 31 mil personas consiguieron empleo en la ciudad y más de 14.000 lograron acceder a un trabajo formal.

Asimismo, el número de personas ocupadas en Ibagué aumentó de 194 mil a 225 mil, mientras que el total de ciudadanos sin empleo se redujo en alrededor de 3 mil personas, de acuerdo con el Dane.

¿Qué ha favorecido la creación de puestos de trabajo en Ibagué?

“En informalidad laboral también hubo avances, debido a que la tasa se redujo 1.6 puntos porcentuales, al pasar del 49.5 % al 47.9 % entre un trimestre y otro. Este resultado ubica a Ibagué por debajo del promedio nacional, que se situó en 55%”, señaló Naydú Romero, secretaria de Desarrollo Económico de Ibagué.

En lo corrido de 2025, la Alcaldía de Ibagué ha organizado 10 Festivales del Camello, una de las estrategias de la Ruta de Empleabilidad, cuyo objetivo es reducir el desempleo y fortalecer la formalización laboral.

“Los Festivales del Camello, en los que además se brinda orientación a los ciudadanos para acceder al mercado laboral, se suman a iniciativas como los procesos de certificación laboral y programas como Mujeres, Equidad y Empleo, con los cuales hemos combatido el desempleo y fomentado la formalidad”, puntualizó Naydú Romero.