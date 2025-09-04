Representante Jennifer Pedraza denunciará a Juliana Guerrero por falsedad en documento

Colombia

Tras confirmarse que la Fundación Universitaria San José le habría entregado el título a la aspirante a viceministra de la Juventud, Juliana Guerrero sin cumplir con el requisito de haber presentado el Saber Pro, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza anunció que denunciará a Guerrero por falsedad en documento.

#POLÍTICA Tras confirmarse que la Fundación de Educación Superior San José le habría entregado el título a la aspirante a viceministra de la Juventud, Juliana Guerrero, sin cumplir con el requisito de presentar el Saber Pro, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza anunció… pic.twitter.com/POuBAin2iF — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 4, 2025

Según dijo la congresista, presentará dicha denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, esto luego de que Guerrero la “amenazara” con denunciarla ante la Corte Suprema de Justicia.

“Esto es tan descarado que esta señora Juliana Guerrero, esta mañana amaneció amenazándome con denunciarme en la Corte Suprema de Justicia por hacer mi labor de control político y por sacar todas estas denuncias a la luz. Pues hoy le doy la noticia a Juliana Guerrero de que soy yo la que la va a denunciar a usted en fiscalía por falsedad en documento público”.

Pedraza también informó que pedirá que el Ministerio de Educación que abra una investigación contra la Fundación Universitaria San José “para que indague realmente en la calidad de los títulos” y así mismo, hizo un nuevo llamado al presidente Gustavo Petro por este posible nombramiento.

“Le exijo al presidente Gustavo Petro que respete a la juventud, que respete al movimiento juvenil en el que hay tantos jóvenes y tantas jóvenes quemándose las pestañas por conseguir un título profesional, muchos y muchas aún con posgrado, sin conseguir un trabajo digno”.

Agregó la representante a la Cámara, quien denunció que Juliana Guerrero tampoco cuenta con tarjerta profesional ni cumple los requisitos para ser designada como viceministra, que “no vamos a permitir que le entreguen este viceministerio a la politiquería de la rosca de Benedetti”.