“No representan al país”: Petro por alcaldes que viajarán a EE.UU. ante posible desertificación

Un gran rechazo por parte del presidente Gustavo Petro generó el viaje que emprenderán 5 alcaldes a Washington, para hacer un llamado y evitar una posible desertificación de Colombia por parte de Estados Unidos, ante las implicaciones que esto trataría para el país.

El mandatario rechazó el viaje que emprenderán los alcaldes: Alejandro Eder, BarranquillaAlejandro Char, Carlos Fernando Galán, Dumek Turbay y Federico Gutiérrez, y aseguró que ellos están autorizados para representar al país.

Reiteró en que la Constitución se debe respetar, y que sea cual sea la decisión de Estados Unidos, que se conocerá antes del 15 de septiembre, hay que cumplir con lo que está escrito en el ordenamiento del país.

“Certifiquen o no. La Constitución se respeta”, puntualizó.

¿Qué representaría la desertificación de Estados Unidos para Colombia?

Mucho se ha hablado sobre las implicaciones que una desertificación del gobierno de Donald Trump traería para Colombia, y es que aparte de poner en jaque a la inversión extranjera, vendrían nuevas sanciones como la suspensión de hasta el 50% de la ayuda económica y la oposición para préstamos de organismos importantes y claves como el Fondo Monetario Internacional.