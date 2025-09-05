Moda. Las tendencias para la temporada de otoño - invierno 2025 - 2026

Estar a la moda no es simplemente llevar puesto lo que se ve en los escaparates de las tiendas, siempre hay prendas que se pueden tener en un armario, como las botas largas negras que combinen con todo dando el toque de elegancia, un vestido negro cuello tortuga que se ajuste al cuerpo, una falda negra, mejor si es en cuerina que viene en tendencia midi, una camisa blanca que es infaltable y por último el abrigo negro para combinar.

Pero, en esta oportunidad la diseñadora Johana Cano cuenta sobre lo que llega en las tendencias de moda para el 2025-2026, “los colores y prensas para esta época son bastante marcadas con el color chocolate, amarillo pastel, beige dorado y la verde oliva que inspiran el otoño. La lencería sobre puesta, las faldas midi en todas sus presentaciones, lisas, rotondas, plisadas, al cuerpo con aberturas; también es tendencia los pantalones tipo pitillo y mucha sastrería, abrigos, blazer”.

Johana es fundadora y alma creativa de la marca que lleva su nombre, es una diseñadora y emprendedora colombiana con más de 10 años de trayectoria, muy pendiente de los estilos, “Bogotá tiene un clima muy variable, es importante tener unos básicos de armario que ayuden en el día a día con el clima, se recomiendan las gabardinas livianas, que puedan servir como protección al frío, pero si hay que quitárselas, se puedan usar sobre puestas”.

Las paletas de color son importantes cuando se elige una prenda de vestir, celebran la fuerza con sutileza, desde blancos etéreos, azules profundos y rosados empolvados, hasta fucsias vibrantes como un guiño al movimiento Pink Power.

La nueva colección de Johana llamada “Imparable” refleja la visión de vestir a mujeres con fuerza, feminidad y sofisticación, equilibrando la nostalgia de los viejos tiempos con una visión actual de la moda romántica, libre y segura de sí misma, expresándose a través de lo que lleva puesto, y se convierte en protagonista de su propio estilo.

Entre las piezas destacan:

- Abrigos trench y gabardinas de líneas limpias y sofisticadas.

- Texturas en cuadros y tejidos que evocan carácter.

- Cortes batín y piezas tipo furry con toques contemporáneos.

- Vestidos de silueta marcada y detalles femeninos como volantes y capas.

Los cortes asimétricos, las cinturas definidas y los detalles hechos a mano realzan lo mejor de cada silueta, resaltando la individualidad de quien lo lleva. Johana representa a la mujer moderna, profesional, mamá, independiente, decidida, empoderada, vanguardista clásica, femenina y creativa. Más información sobre la colección y tendencias, además orientación en la moda para el 2025 – 2026 en el Facebook e Instagram de Johana Cano.