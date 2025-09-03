Salud y bienestar

Advierten que presupuestos máximos de 2025 son insuficientes y ponen en riesgo servicios de salud

Observatorio financiero señala que no se alcanzan a cubrir servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a la UPC

Advierten que presupuestos máximos de 2025 son insuficientes y ponen en riesgo servicios de salud

Advierten que presupuestos máximos de 2025 son insuficientes y ponen en riesgo servicios de salud / Prapass Pulsub

Andrea Arenas

Un nuevo informe del observatorio financiero de ´Así Vamos en Salud´ advierte que la insuficiencia de recursos en materia de presupuestos máximos, en 2024 y 2025, genera un riesgo directo sobre la continuidad de servicios esenciales.

Señalan que la estimación de presupuesto máximo de este año, estaría entre los $4,4 y $4,6 billones, y solo a julio de 2025, la apropiación es de $2,1 billones para giro, quiere decir, podrían faltar entre el 50% y 55% de los recursos en el presupuesto de la ADRES para cubrir la vigencia actual.

Es por eso, que alertan que no se alcanzan a cubrir servicios y tecnologías no financiados con cargo a la UPC.

“Recomendamos que los recursos destinados para presupuesto máximo en donde se encuentran los cuidadores, como parte del componente de servicios complementarios, los pañales y demás servicios semejantes, sean financiados adecuadamente, dada la trascendencia en términos de la economía del cuidado y lo que representa para las familias”, indicó Augusto Galán, director del observatorio.

En medio del análisis, aseguran que aunque la mayor proporción de recursos se sigue destinando a medicamentos, los servicios complementarios podrían superar el 30% del gasto.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad