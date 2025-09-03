Advierten que presupuestos máximos de 2025 son insuficientes y ponen en riesgo servicios de salud / Prapass Pulsub

Un nuevo informe del observatorio financiero de ´Así Vamos en Salud´ advierte que la insuficiencia de recursos en materia de presupuestos máximos, en 2024 y 2025, genera un riesgo directo sobre la continuidad de servicios esenciales.

Señalan que la estimación de presupuesto máximo de este año, estaría entre los $4,4 y $4,6 billones, y solo a julio de 2025, la apropiación es de $2,1 billones para giro, quiere decir, podrían faltar entre el 50% y 55% de los recursos en el presupuesto de la ADRES para cubrir la vigencia actual.

Es por eso, que alertan que no se alcanzan a cubrir servicios y tecnologías no financiados con cargo a la UPC.

“Recomendamos que los recursos destinados para presupuesto máximo en donde se encuentran los cuidadores, como parte del componente de servicios complementarios, los pañales y demás servicios semejantes, sean financiados adecuadamente, dada la trascendencia en términos de la economía del cuidado y lo que representa para las familias”, indicó Augusto Galán, director del observatorio.

En medio del análisis, aseguran que aunque la mayor proporción de recursos se sigue destinando a medicamentos, los servicios complementarios podrían superar el 30% del gasto.