Enfermedades cardiovasculares en el oriente del país en aumento

Cúcuta

Las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte en Colombia y en el mundo, en departamentos como Norte de Santander y Arauca vemos un aumento preocupante en caso de infartos, aneurismas, enfermedades valvulares, patologías que requieren atención especializado.

Los factores de riesgo como hipertensión, colesterol alto, tabaquismo, sedentarismo y la diabetes están muy presentes en nuestra población y esto ha influido para que aumenten las enfermedades del corazón.

El cirujano cardiovascular Jorge Marthey Tello dijo a Caracol Radio que “a esto se suma una dificultad histórica en la falta de acceso a servicios de cirugía cardiovascular en la región, por eso la importancia para la región, la apertura de un nuevo servicio de cirugía cardiaca y vascular en nuestra región”

Indicó que “frente a esto se busca a través de un nuevo centro de atención cardiovascular en Cúcuta como Perfec Clinic que se permita a todos los pacientes del oriente del país, acceder a procedimientos quirúrgicos de corazón sin necesidad de ser trasladados a otras ciudades del país”.

Explicó que “esto permitirá tener un diagnostico y tratamiento oportuno, mayor supervivencia, menos complicaciones, acompañamiento a la familia en una apuesta por la vida y por la dignidad de nuestros pacientes”.

Finalmente manifestó que “en la actualidad solo hay dos centros de atención para estas enfermedades pero se están quedando cortos para atender a los pacientes fronterizos en el oriente del país”.