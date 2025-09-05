Enfermedades cardiovasculares en el oriente del país en aumento
Profesionales de la salud abren las puertas de nuevo centro para atención
Cúcuta
Las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte en Colombia y en el mundo, en departamentos como Norte de Santander y Arauca vemos un aumento preocupante en caso de infartos, aneurismas, enfermedades valvulares, patologías que requieren atención especializado.
Los factores de riesgo como hipertensión, colesterol alto, tabaquismo, sedentarismo y la diabetes están muy presentes en nuestra población y esto ha influido para que aumenten las enfermedades del corazón.
El cirujano cardiovascular Jorge Marthey Tello dijo a Caracol Radio que “a esto se suma una dificultad histórica en la falta de acceso a servicios de cirugía cardiovascular en la región, por eso la importancia para la región, la apertura de un nuevo servicio de cirugía cardiaca y vascular en nuestra región”
Indicó que “frente a esto se busca a través de un nuevo centro de atención cardiovascular en Cúcuta como Perfec Clinic que se permita a todos los pacientes del oriente del país, acceder a procedimientos quirúrgicos de corazón sin necesidad de ser trasladados a otras ciudades del país”.
Explicó que “esto permitirá tener un diagnostico y tratamiento oportuno, mayor supervivencia, menos complicaciones, acompañamiento a la familia en una apuesta por la vida y por la dignidad de nuestros pacientes”.
Finalmente manifestó que “en la actualidad solo hay dos centros de atención para estas enfermedades pero se están quedando cortos para atender a los pacientes fronterizos en el oriente del país”.