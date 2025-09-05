El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

Programas

El Pulso del Fútbol, 5 de septiembre de 2025

El Pulso del Fútbol analiza la clasificación de Colombia a la copa del mundo 2026.

Selección Colombia de mayores / Getty Images

Selección Colombia de mayores / Getty Images / LUIS ACOSTA

Juan S Cedeño Vargas

El Pulso del Fútbol, 5 de septiembre de 2025

El Pulso del Fútbol, 5 de septiembre de 2025

44:06

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Selección Colombia de mayores / Getty Images

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la clasificación de Colombia ante Bolivia por las Eliminatorias al Mundial 2026. César dijo: “Todos contentos, un país feliz más unido que antes por la clasificación de la selección al mundial 2026”. Por su parte Steven agregó: “Este equipo tiene carácter y ha demostrado carácter en muchos momentos, pero tenemos que buscar rivales de más peso en los amistosos”.

No olvide escuchar el audio del programa.

Youtube

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad