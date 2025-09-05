Play/Pause Mostrar Opciones El Pulso del Fútbol, 5 de septiembre de 2025 44:06 Cerrar Descargar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la clasificación de Colombia ante Bolivia por las Eliminatorias al Mundial 2026. César dijo: “Todos contentos, un país feliz más unido que antes por la clasificación de la selección al mundial 2026”. Por su parte Steven agregó: “Este equipo tiene carácter y ha demostrado carácter en muchos momentos, pero tenemos que buscar rivales de más peso en los amistosos”.

