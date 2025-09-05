Dos soldados murieron en combates entre las Fuerzas Militares y disidencias en Sucre, Cauca

Sucre, Cauca

Dos soldados fueron asesinados en medio de combates registrados en la vereda Cascadas, zona rural del municipio de Sucre, Cauca, entre las Fuerzas Militares y el nuevo frente Andrés Patiño de las disidencias de las Farc, lideradas por ‘Iván Mordisco’.

Las víctimas fueron identificadas como los soldados profesionales Jheison José Puchaina Barliza, procedente de Manaure, La Guajira, y Jaduer Córdoba Ruiz, oriundo de Dagua, Valle del Cauca.

Las fuerzas militares indicaron que las tropas de la Brigada 29 realizaban acciones ofensivas en la zona, lo que generó confrontaciones con la estructura Andrés Patiño.

El ejército expresó: “Lamentamos profundamente esta irreparable pérdida y expresamos un respetuoso mensaje de solidaridad y condolencia a las familias y allegados de nuestros militares”.

Ambos militares llevaban tres años al servicio de la institución.

La Vigésima Novena Brigada confirmó que continuará adelantando las operaciones militares en el sur occidente del país, para contrarrestar las acciones delictivas del grupo armado ilegal.