Con acción popular Sogamoso busca frenar obras de la ANI en la vía férrea que dividiría el municipio

Sogamoso

El alcalde de Sogamoso, Mauricio Barón, anunció que el municipio interpuso una Acción Popular contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) debido a las afectaciones que están generando las obras de restablecimiento de la red férrea en la ciudad, en especial por el levantamiento de pasos a nivel que son fundamentales para la movilidad de la comunidad.

“En Sogamoso tenemos alrededor de 17 pasos a nivel y el proyecto apenas contempla el respeto de cinco. Si no se encuentra una solución pronta y efectiva, varios barrios quedarán incomunicados, lo que representa un grave problema para miles de ciudadanos”, señaló el mandatario.

Según explicó el mandatario, las obras de la ANI buscan restablecer la red férrea, no modernizarla, pero en su ejecución desconocen que durante décadas la ciudad creció alrededor de la línea del tren, lo que llevó a que las comunidades construyeran pasos viales indispensables para garantizar la movilidad.

“Las ciudades crecieron alrededor de la línea férrea. Estos pasos, que en los años 50 no estaban contemplados, hoy son absolutamente necesarios. De no respetarse, se divide la ciudad y se afecta directamente la movilidad, especialmente de personas con discapacidad, niños en rutas escolares y comunidades enteras”, advirtió el alcalde.

El mandatario local indicó que ya existen barrios incomunicados debido a la obra y que la ANI no ha dado respuesta a las solicitudes de la administración municipal. “Nos hemos reunido con los contratistas, pero ellos dicen que tienen un objeto contractual que deben cumplir trabajando 24 horas al día. Frente al tema de los pasos a nivel, afirman que es un asunto que debe resolver el municipio con la ANI. No hemos tenido un verdadero espacio de diálogo ni de escucha”, manifestó.

Por este motivo, la Acción Popular busca que se ordene la suspensión transitoria de las obras mientras se escuchan las peticiones de la comunidad y de la Alcaldía. “Lo que pedimos es que se respete el derecho ciudadano a la movilidad y que no se pretenda reducir los pasos a nivel a los que existían hace medio siglo. Este no es un problema exclusivo de Sogamoso: si no se atiende ahora, en cuestión de semanas afectará también a municipios como Tibasosa, Duitama y Tunja, porque la obra avanza muy rápido”, concluyó Barón.

La Alcaldía insistió en que no se opone al desarrollo de la red férrea, pero sí exige que se reconozca el crecimiento urbano y se respeten las condiciones actuales de movilidad de la ciudad para no dejar incomunicadas a miles de familias.