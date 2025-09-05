Capturado en Chile alias ‘Ñoño’, presunto asesino de una niña en Buenaventura

En Curicó, Chile, fue detenido Jhon Camilo Flórez Moreno, alias Ñoño, señalado de participar en el homicidio de una niña de cuatro años en Buenaventura en el año 2024.

Según informó el director de la Policía, general Carlos Triana, la captura se logró gracias a un trabajo conjunto entre la Policía Nacional de Colombia, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y las oficinas centrales de Interpol de ambos países, en el marco del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (ELPACCTO).

Alias Ñoño, integrante del grupo delincuencial Los Shottas, tenía en su contra una Notificación Roja de Interpol y sobre su paradero se ofrecía una recompensa de hasta 200 millones de pesos.

A este hombre habría huido del país tras el hallazgo, en mayo de 2024, del cuerpo sin vida de la menor, víctima de maltrato físico que le ocasionó la muerte.

El general Triana informó que el capturado será traído a Colombia en los próximos días y deberá responder ante la justicia por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y extorsión.