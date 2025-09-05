Cambió Radical denuncia a Ana María Castañeda por participar de elección de magistrado de la Corte

Colombia

El partido Cambio Radical denunció a la senadora Ana María Castañeda ante la Corte Suprema de Justicia, por los delitos de prevaricato por acción, prevaricato por omisión, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y fraude procesal.

Según indican desde la colectividad, esta acción judicial se debe a que Castañeda participó con voz y voto de la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, el pasado miércoles 3 de marzo en la plenaria del Senado, “desconociendo la decisión del Consejo Nacional Electoral (que había dejado sin efectos el auto del 1° de septiembre de 2025”.

Argumentan también desde Cambio Radical que de acuerdo con la Resolución 09109 del 3 de septiembre de 2025, expedida por el CNE: “Se deja sin efectos el Auto del 1° de septiembre de 2025, proferido por la magistrada Alba Lucía Velásquez, mediante el cual se rechazó de plano la recusación presentada por el ciudadano Germán Córdoba Ordóñez dentro del expediente CNE-E-DG-2025-018881”.

Dicho documento también dejaba sin efectos la medida cautelar interpuesta a una impugnación que había presentado la senadora Ana María Castañeda para apelar a la sanción que se le había impuesto desde el partido y por ende, no se encontraba habilitada para participar de la votación.

“Pese a lo anterior, y estando vigente dicha resolución, la senadora Ana María Castañeda intervino y votó en la elección de magistrado para la Corte Constitucional”.

Agregan desde el partido que ante dicha decisión, la congresista habría incurrido en una actuación que, según Cambio Radical, “vulnera el ordenamiento jurídico y constituye faltas penales graves”.