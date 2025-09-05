Bares y discotecas de Bucaramanga contratarán más personal durante la feria

Bucaramanga

Con la extensión del horario de rumba hasta las 4 de la mañana, decretada por la Alcaldía de Bucaramanga entre el 5 y el 22 de septiembre, los bares y discotecas de la ciudad anunciaron que reforzarán su personal de logística y seguridad y esperan aumentar sus ingresos, ya que han tenido días difíciles este año.

Según el Daniel Santiago Duarte, presidente de Unibares, gremio que agrupa a los empresarios nocturnos, el sector proyecta un incremento del 50% en ventas durante la temporada de feria, por lo que también contratar un 60% más de personal, entre meseros, cajeros, DJ, artistas y personal logístico para poder ofrecer un servicio durante estos días en los que se incrementará la jornada.

“A raíz de varios hechos de inseguridad que han ocurrido en Bucaramanga, pues se tiene una seguridad perimetral no sólo dentro de los establecimientos, sino fuera de los establecimientos. Hay logísticos preparados para conciliar de pronto posibles altercados o problemas entre los ciudadanos o los asistentes a las discotecas o a la zona de rumba, más movidas”, destacó Duarte.

De acuerdo con cifras de la Cámara de Comercio, solo en Bucaramanga funcionan 735 establecimientos nocturnos, entre bares, discotecas y gastrobares. En zonas de alta concentración como Cuadraplay, se contabilizan 45 locales, mientras que en la carrera 52 operan 15 establecimientos aproximadamente.

Unibares anunció que este viernes en la tarde se reunirán propietarios y administradores para coordinar más medidas de refuerzo en seguridad, tanto dentro como fuera de los locales y así poder cumplir con la semana de feria.