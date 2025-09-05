Anddy Caicedo le canta al “Amor Real” y presenta un sencillo cargado de fuerza, verdad y reflexión

Escrita y producida por Anddy Caidedo en colaboración con Froyber Maya, esta canción se convierte en un himno salsero al amor propio, invitando a los oyentes a repensar la importancia de priorizarnos después de haber todo a otra persona y descubrir que lo mejor que pudimos ganar fuimos a nosotros mismos.

“Amor Real” es una salsa caleña con un toque setentero, que conecta con la esencia clásica del género, pero al mismo tiempo aprovecha al creciente reconocimiento y acogida que la salsa caleña ha tenido en el mundo.

El sencillo fue grabado en la ´sucursal del cielo´ y refleja el orgullo de las raíces, llevando lo mejor de la tradición salsera a un plano internacional.

Anddy Caicedo sorprende en el coro incursionando en el freestyle, dando un estilo fresco pero manteniendo la identidad salsera. Fiel a su estilo, cada lanzamiento se convierte en un himno con causa, ya lo demostró en la canción “Tu Morocho” donde le cantó a la cultura pacífica y luego en “Se me olvidaba que” evocando la nostalgia de tener que despedirse de un gran amor.

“Al final esos son los temas a los que vale la pena cantarle: a lo constructivo, a lo que edifica y deja huella positiva en la vida de las personas” dice el artista.

Con este lanzamiento Anddy reafirma que la salsa es mucho más que un género musical, es un vehículo de emociones, identidad y transformación con el que espera seguir conectando con el público.