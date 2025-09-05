Amistad, redención y mucho humor en “Mascotas al Rescate”

Ya se encuentra disponible en salas de cine colombianas “Mascotas al Rescate” (Pets on a Train) la divertida cinta animada dirigida por Benoît Daffis y Jean-Christian Tassy, nos adentra en la vida cotidiana de Falcon un mapache experto en meterse en problemas, viviendo siempre de pequeños robos y tretas callejeras con los humanos, pero sacará lo mejor de sí para ayudar a sus nuevos amigos.

En “Mascotas al Rescate” un tren que está a punto de salir de la estación le suena la alarma que obliga a todos los pasajeros a bajarse. Pero el tren arranca de manera improvista, llevándose a bordo los viajeros que no han tenido tiempo de bajar: los animales de compañía. Asombrados, estos descubren que el tren está bajo el control de Hans, un tejón manipulador y rencoroso, que se quiere vengar de Rex, el perro policía que le puso entre rejas hace años. Como los servicios de rescate no consiguen intervenir en el trayecto montañoso del tren, que circula a toda velocidad, los animales de compañía solo pueden contar con Falcon, un mapache un poco tramposo que hará todo lo posible para salvarles.

Con las voces en inglés de Damien Ferrette, Hervé Jolly y Kaycie Chase, la película animada con toques de acción “Mascotas al Rescate” (Pets on a Train) hará reír mostrando el valor de la amistad y se encuentra disponible en salas de cine desde el 4 de septiembre distribuida por Cine Colombia.