“Es muy difícil informar en Guaviare”: ¿En qué va la investigación por el atentado a Gustavo Chica?

Tras casi dos meses del atentado que sufrió el pasado 5 de julio, el periodista de Caracol Radio Guaviare, Gustavo Chicangana o Gustavo Chica, como lo conocen los oyentes, sigue recuperándose de esos tres disparos que pretendían acabar con su vida, y dispuesto a volver a los micrófonos.

“Lo que percibo es igualmente esa incertidumbre. Yo aún no estoy en San José de Guaviare. La verdad, pues temo porque aún no se conoce el autor intelectual de este atentado. En este momento, cuento con una camioneta básica y dos unidades que me acompañan. Yo termino en los próximos días este proceso ya de mi recuperación total y ya me enfrento a la otra realidad de llegar nuevamente a mis labores cotidianas en la empresa en San José del Guaviare, pero con esa incertidumbre”, dijo Gustavo Chica.

¿Qué ha pasado con la investigación?

La investigación la lideraba inicialmente un fiscal de la seccional Guaviare, pero hace pocos días la asumió un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos. Hay dos hombres, presuntos autores materiales, judicializados: Wilmer Alexander Perea Babativa, quien le disparó al corresponsal y a su esposa y Alberto Antonio Araújo Rivera, quien contrató al sicario por $2 millones. Ellos ya responden por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. En este momento se reúnen elementos materiales probatorios para adicionarles en su imputación el delito de concierto para delinquir.

¿Qué se sabe de los autores intelectuales?

El Guaviare está inundado de grupos armados ilegales incómodos con el ejercicio periodístico, por eso son tres las líneas de investigación para determinar quien dio la orden de matar a Gustavo Chica. Una de esas líneas está enfocada en el grupo criminal “Renacer ERPAC”, que envió panfletos amenazantes, y las otras dos llevan a las disidencias Farc: las que lidera Iván Mordisco y las que están bajo el mando de Calarcá.

Las amenazas también van dirigidas a los periodistas de Guaviare: Erika Londoño y Camilo Ramírez

Las amenazas e intimidaciones no son solo contra Gustavo Chica, sino contra todo su equipo en Guaviare. “Es muy difícil seguir informando” dice la compañera periodista, Erika Londoño.

“La situación de seguridad es bastante compleja, sentimos mucha zozobra, mucha angustia. No es fácil seguir ejerciendo el periodismo en una zona tan difícil en medio de tantos grupos armados ilegales. Hemos recibido intimidaciones por parte del Frente Primero, del Frente Séptimo, amenazas directas desde el grupo Renacer Erpac (...) nos escribe unos perfiles que todos los días escuchaban el noticiero, y nos decían, “nos gusta su noticiero, desde las selvas de Colombia”, es un monitoreo diario de lo que nosotros decimos", manifestó.

El llamado a la UNP y la Fiscalía

El pedido a la Fiscalía es celeridad en determinar a los autores intelectuales. A la Unidad Nacional de Protección que escuche el clamor de Gustavo y Erika y que les brinde garantías para seguir amplificando la voz de las comunidades.

No les han reforzado sus esquemas de seguridad

A la fecha, la Unidad Nacional de Protección no les ha reforzado sus esquemas de seguridad. Gustavo Chica y sus compañeros cuentan con dos uniformados que los acompañan en una camioneta que ni si quiera es blindada. A ellos la Fiscalía les hizo un estudio que reveló un riesgo alto de seguridad, pero aun eso no se ha visto reflejado en sus esquemas.

“Yo le he pedido al Estado colombiano que me dé las garantías plenas para volver nuevamente a mis labores cotidianas en el medio de comunicación que lo tengo previsto para los próximos días”: Gustavo Chica.

“Trabajamos con mucho miedo, con mucha zozobra, realmente no hay una claridad de qué grupo fue y qué es lo que realmente les molesta, porque nosotros lo que hacemos es informar al departamento del Guaviare”: Erika Londoño.

Los mensajes a través de redes: “Los estamos escuchando desde las selvas”

La entrevista que generó molestia al abatido disidente alias Miller

El ente investigador estudia una entrevista del 24 de marzo que Gustavo Chica le hizo a Aníbal Garavito, alias ‘Miller’, quien integró hasta el 8 de agosto cuando fue abatido en una operación militar, la estructura ‘John Linares’ del Bloque ‘Jorge Briceño’, de las disidencias de Calarcá.

Gustavo Chica y su equipo tienen una sección en su noticiero que se llama “ES EL COLMO”, donde reciben llamada de los oyentes. A esa línea disponible llamó en directo este criminal que quedó notablemente molesto por la entrevista.