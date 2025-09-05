Abierta convocatoria para la creación del I Salón de Arte Novembrino en Cartagena

Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) y en alianza con la Fundación Arte para la Vida (Artvi), abrió la convocatoria para la creación del I Salón de Arte Novembrino, en el marco de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre de Cartagena.

Se trata de una iniciativa que busca visibilizar la producción artística local en el marco de las Fiestas de Independencia, propiciando un espacio de diálogo entre artistas emergentes y consolidados, quienes, a través de sus obras, reflexionarán críticamente sobre la memoria, la identidad territorial y los relatos populares de las fiestas más importantes de la ciudad.

La programación contempla una exposición curada de 30 obras, tres encuentros de saberes con enfoque histórico, político y simbólico, y la entrega de premios a las dos obras más destacadas, con incentivos de 10 millones de pesos para artista con trayectoria y 5 millones de pesos para artista emergente.

“Desde la Alcaldía lideramos y respaldamos estos espacios que dignifican la creación y permiten que nuestra identidad se proyecte al mundo desde el talento local”, afirmó Dumek Turbay, alcalde mayor de Cartagena.

Pueden participar artistas plásticos y visuales emergentes y con trayectoria; mayores de 18 años, nacidos en Cartagena o con residencia mínima de 3 años en la ciudad.

Los interesados pueden postularse hasta el lunes 15 de septiembre a las 11:59 p.m, ingresando al link ubicado en la biografía de Instagram de la Fundación Artvi: @fundartvi. Además, allí también encontrarán las bases de la convocatoria.

“El Salón de Arte Novembrino reconoce la diversidad de miradas y lenguajes del arte contemporáneo, al tiempo que invita a reflexionar sobre nuestra historia y nuestras fiestas. Es un espacio para honrar lo que somos y lo que seguimos construyendo como ciudad”, señaló Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC.

El martes 4 de noviembre será tanto la inauguración del I Salón de Arte Novembrino, como la premiación en el Museo Histórico de Cartagena, desde las 5:00 p.m.

Se realizará una socialización virtual de los términos de la convocatoria el viernes 5 de septiembre desde las 2:00 p.m. hasta las 4:00 p.m. a través del siguiente link: https://meet.google.com/gyu-xyiq-sjn