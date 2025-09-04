Visita técnica de seguimiento a proyectos fianciados por regalías en Cartagena

La ciudad de Cartagena recibió la visita de un funcionario del Departamento Nacional de Planeación (DNP), quien entre el 2 y el 3 de septiembre adelantó un recorrido de seguimiento preventivo a proyectos estratégicos que se ejecutan en la capital de Bolívar con recursos del Sistema General de Regalías (SGR).

Profesionales especializados de la Secretaría de Infraestructura del Distrito, bajo el liderazgo del ingeniero Wílmer Iriarte Restrepo, acompañaron la agenda en terreno que permitió constatar avances significativos en obras de alto impacto para las comunidades beneficiadas, al tiempo que se identificaron compromisos y acciones necesarias para culminar de manera satisfactoria los frentes de trabajo.

Entre los proyectos visitados estuvieron la extensión de redes de alcantarillado en la Localidad Industrial y de la Bahía en barrios como Antonio José de Sucre y 20 de Julio, donde se verificó la reactivación de los trabajos tras superar emergencias técnicas; y la extensión de redes de acueducto en la Localidad de La Virgen, que avanza en barrios como Fredonia, 11 de Noviembre y Arroyo de las Canoas, con pendientes en bordillos y andenes.

También se inspeccionó la vía Policarpa – Variante Mamonal, que ya se encuentra terminada y en operación, faltando únicamente un tramo de la ciclorruta.

Finalmente, en El Pozón se visitó el proyecto de la vía a Ciudadela La Paz, que presenta un 90% de avance y se encuentra en actividades finales de fundida de placas, que están pendientes por intervenciones en redes de energía.

El DNP resaltó que este tipo de ejercicios garantizan que cada peso de regalías se traduzca en proyectos eficientes y de impacto social.

Desde la Alcaldía de Cartagena, bajo el liderazgo del alcalde Dumek Turbay Paz, se reiteró que la ciudad seguirá trabajando de manera articulada con el Gobierno Nacional para consolidar una gestión transparente de los recursos, asegurando que las comunidades reciban las obras que por años han esperado.