Vicky Dávila propone recorte del gasto público y reactivación energética con exploración de fracking

Tunja

La precandidata presidencial Vicky Dávila presentó un conjunto de propuestas orientadas a recuperar la economía del país, con énfasis en la austeridad del gasto público, la reactivación de la infraestructura y el fortalecimiento del sector energético mediante la exploración y explotación de gas, incluso con el uso de fracking.

“Necesitamos abrir la convocatoria para explorar y explotar nuestros recursos energéticos, incluyendo el fracking, con el fin de buscar gas y volver a ser autosostenibles. Hay que meterle toda la ficha a la industria energética, dar garantías jurídicas y atraer inversión para garantizar oferta, mejorar el servicio y reducir tarifas”, aseguró.

Dávila cuestionó los altos costos de la política de subsidios y los excesivos gastos del actual gobierno. “Hoy la plata está en los bolsillos de los corruptos y en subsidios mal diseñados. Solo en viáticos presidenciales hasta mayo se gastaron más de 7.700 millones de pesos, mientras las Fuerzas Armadas están empobrecidas y los jóvenes pagan el crédito más caro en la historia del ICETEX”, dijo.

La precandidata señaló que su plan contempla la fusión de ministerios y entidades, así como la eliminación de las nóminas paralelas, con el objetivo de redirigir recursos hacia la obra pública. “El mito de que la infraestructura es para los ricos es falso: las vías, aeropuertos, puertos y concesiones generan empleo formal para los estratos 1, 2 y 3. Ese es el motor que puede mover otra vez la economía”, agregó.

En materia social, Dávila resaltó la necesidad de priorizar a las madres cabeza de hogar. “Son casi seis millones de mujeres que merecen una oportunidad de empleo digno y subsidios reales. Cuando una madre cabeza de hogar progresa, su familia también pasa a otro nivel”, enfatizó.

Asimismo, denunció la falta de conectividad en zonas apartadas y la crisis que viven los productores agrícolas. “Los campesinos y paperos no tienen cómo sacar su cosecha, venden por debajo del costo y pierden su producción. En muchas regiones no hay internet ni señal de celular, lo que refleja un abandono total del campo”, señaló.

Finalmente, planteó la necesidad de revisar el impacto del Tratado de Libre Comercio (TLC) y proteger la industria nacional. “Estados Unidos protege su mercado, mientras aquí hemos debilitado el nuestro. Debemos renegociar condiciones y abrir mercados, recuperando la confianza con nuestros aliados naturales. Incluso Venezuela, en un escenario de transición democrática, representaría una gran oportunidad de integración y desarrollo”, concluyó.