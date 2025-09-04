Trabajadores de terminal de regasificación bloquearon entrada a isla de Barú, en Cartagena

Cartagena

Una protesta de trabajadores de la terminal de regasificación SPEC mantiene bloqueada a la entrada a Barú, en la zona insular de Cartagena. La manifestación se adelanta desde tempranas horas a la altura del puente Campo Elías Terán sobre el Canal del Dique, en plena entrada y salida a la isla.

Trabajadores de SPEC LNG, la mayor terminal de importación y regasificación de gas natural licuado del país, denuncian suspensión de sus contratos sin justificación desde el pasado mes de agosto. Los manifestantes exigen respuestas por parte de la compañía.

“Desde hace unos días nos suspendieron los contratos a todos, pero tampoco nos están respondiendo por el salario. Además de eso, queremos una reunión y respuesta sobre qué va a pasar con todo este gremio de trabajadores y ese encuentro no se ha dado. No se han hecho unas mesas para dialogar el tema y tampoco se ha cumplido el día de las reuniones, todas se posponen entonces por eso nos tocó llegar a estas distancias”, expresó Mayerlin Chiquillo, líder de la protesta.

El bloqueo se realiza de manera intermitente, es decir levantan la protesta durante varios minutos y luego vuelven a cerrar la carretera.

A esta hora hay fila de vehículos, donde cientos de turistas están represados. Incluso, uno de los afectados por el bloqueo fue el cantante de música popular Jessi Uribe, quien aprovechó el momento para compartir con algunos de sus seguidores y tomarse fotografías.