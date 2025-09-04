Cartagena

Sicarios asesinaron a mototaxista en la vía a Cañaveral en Turbaco, Bolívar

Dos sujetos armados que se movilizaban en una motocicleta le dispararon a quemarropa

Cartagena

Los sicarios volvieron a aparecer en el municipio de Turbaco, norte de Bolívar, para asesinar a un hombre de 33 años identificado como Germán David Ramírez Martínez.

La Policía Metropolitana de Cartagena que tiene jurisdicción en esta población, confirmó que el crimen se perpetró cuando el hoy occiso se movilizaba en una motocicleta en la vía al corregimiento de Cañaveral.

Al parecer, dos sujetos que se desplazaban en un vehículo similar lo interceptaron, el parrillero sacó un arma de fuego y le disparó a quemarropa. Germán David perdió la vida en el lugar de los hechos ante la gravedad de los impactos de bala que recibió.

La víctima fatal presentaba una anotación judicial por el delito de lesiones personales. Se conoció que había trabajado como vigilante y mototaxista.

La inspección técnica fue adelantada por unidades de la Sijín.

