“Sendero Azul” una distopía sobre la vejez de otra forma sin ser melancólica ni nostálgica

Las salas de cine en Colombia reciben la cinta “Sendero Azul” (O Último Azul), dirigida por Gabriel Mascaro que se sitúa en la selva amazónica, donde una mujer que ha llegado a la vejez, emprendiendo un viaje hacia un bosque que resuena con nuevos caminos para un cuerpo presente que, aunque envejece, todavía tiene sueños por cumplir. La cinta distribuida por Cineplex, es protagonizada por Denise Weinberg, Rodrigo Santoro, Miriam Socarras y Adanilo.

Cortesía: Cineplex Ampliar

“Sendero Azul” cuenta la historia de Tereza, una mujer de 77 años que ha vivido toda su vida en un pequeño pueblo industrializado de la Amazonia, hasta que un día recibe una orden oficial del gobierno para trasladarse a una colonia de viviendas para ancianos. La colonia es una zona aislada a la que se lleva a los ancianos para que “disfruten” de sus últimos años, lo que permite que la generación más joven se concentre plenamente en la productividad y el crecimiento.

“Quería encontrar un diálogo entre lo lírico y lo lúdico: un delirio Post – Tropical que difumine las líneas entre distopía y fantasía”, dice Gabriel Máscaro director de la cinta que, fue aclamada en diferentes festivales como el de Berlín, donde ganó el premio del Jurado Oso de Plata. Además, se presentó en el FICCI 64 en Colombia donde tuvo su primer gran premier. “Sendero Azul” (O Último Azul) se presenta en salas de cine colombianas desde el 4 de septiembre, distribuida por Cineplex.