Restituyeron espacio público en las orillas del Canal Chiamaría: 10 cambuches fueron derribados

Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Gerencia de Espacio Público y Movilidad, en cumplimiento a la orden impartida por la Inspección de Policía UCG 6A, llevó a cabo un operativo de restitución en el canal de Chiamaría. Con esta acción, se busca recuperar el área afectada, prevenir impactos ambientales y avanzar en la protección y buen uso del espacio público en la ciudad.

Mediante la remoción de bienes, la demolición de construcciones y derrumbes de cambuche que ocupaban de manera indebida estas áreas, se logró la recuperación de un área aproximada de 7.448 M2 de espacio público, cubriendo 532 metros lineales por una ancho de cerca 14 mts a la orilla del canal, los cuales se disponen ahora para garantizar el uso adecuado del espacio público y preservar estos escenarios para el disfrute colectivo.

En total fueron 10 las estructuras derribadas durante el operativo, las cuales estaban construidas de manera irregular sobre el canal y sus alrededores. Durante la intervención también se realizó la recolección y disposición adecuada de residuos sólidos, entre ellos cartón, madera, láminas de zinc, desechables y otros materiales que afectaban la movilidad, la seguridad y el entorno. Estas acciones no solo contribuyen a la recuperación del espacio público, sino que además mejoran las condiciones ambientales y de salubridad en beneficio de la comunidad.

“Seguimos avanzando en la recuperación y organización del espacio público de Cartagena, impulsando acciones que promueven el respeto, la corresponsabilidad ciudadana y el sentido de pertenencia por nuestros entornos comunes. Nuestro compromiso es garantizar que el espacio público se conserven en condiciones dignas, seguras y ordenadas, siempre al servicio de todos los cartageneros”, expresó Tannis Puello Miranda, gerente de Espacio Público y Movilidad

La Alcaldía Mayor reitera su llamado a los cartageneros para respetar las normas sobre el uso del espacio público y sumarse al propósito de construir una ciudad más ordenada, incluyente y sostenible.

Esta jornada fue posible gracias a la articulación interinstitucional como, la Policía Nacional, la Personería Distrital, Ecobloque, Secretaría de Participación, la Oficina de Apoyo Logístico, el Establecimiento Público Ambiental (EPA), el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), la Oficina de Gestión del Riesgo, Pacaribe, entre otras entidades.