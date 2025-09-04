¿Reforma tributaria hundida? Senador Carlos Meisel prevé su fracaso en la Comisión Cuarta del Senado
Carlos Meisel, senador del Centro Democrático e integrante de la Comisión Cuarta del Senado, señaló que la nueva reforma afecta a toda la cadena socioeconómica del país
09:37
Senador Carlos Meisel. Foto: Facebook: Carlos Meisel
Noticia en desarrollo