Primicia: Compensar lanza servicio de medicina prepagada y ratifica su permanencia en el sistema
De acuerdo con Carlos Mauricio Vázquez, director general de Compensar, es una nueva alternativa más independiente de los recursos públicos.
Carlos Mauricio Vázquez, director general de Compensar, anunció en exclusiva para Caracol Radio el lanzamiento del nuevo servicio de medicina prepagada de la caja de compensación. “Esta es una nueva alternativa, más independiente de los recursos públicos. Creemos que brinda mayor tranquilidad a los afiliados y así garantizamos la continuidad en la prestación de servicios”, explicó Vázquez.
Solicitud de retiro
Sobre la situación que enfrentó Compensar meses atrás, por la inestabilidad del sistema sanitario en Colombia, Vázquez aclaro que:“Cuando vimos que la situación estaba muy difícil, pedimos la solicitud de retiro a la superintendencia y después de un proceso logramos un acuerdo en donde negaron la salida, pero nos apoyaron para la sostenibilidad de la EPS”
Además, el director general de Compensar insiste que: “No podíamos sostener una situación de inviabilidad financiera, sin embargo, tenemos una red muy grande, experiencia consolidada, un buen nombre entre nuestros afiliados y una red de profesionales distintivos y muy profesionales”
Con la llegada de la medicina prepagada, Compensar pretende garantizar el bienestar integral, no solo en términos de salud física, sino también mental, espiritual y otros aspectos del bienestar. Por eso, según Vázquez, “nunca renunciamos al servicio de salud”.
Tres frentes de solución
Vázquez también se refirió a la actual inestabilidad sanitaria del país, destacando no solo el “hueco en el sistema”, sino también una cadena de valor afectada y la creciente desconfianza de los usuarios. Frente a esto, propone trabajar en tres ejes principales:
- Autocuidado: Las personas deben comprender que el sistema de salud no se limita al aspecto financiero, sino también al cuidado personal. “Debemos garantizar que cuando se acuda al servicio médico, sea realmente por una necesidad, y no por descuido”, explicó.
- Sistema de financiación: El déficit en la seguridad social, más allá del ámbito de salud, podría cubrirse eventualmente con recursos provenientes de otros países.
- Compromiso entre los actores:“Tenemos que unirnos para pensar en cadena”, señaló Vázquez, destacando la necesidad de una colaboración entre todos los actores del sistema.