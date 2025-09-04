¿Por qué usar el celular en el baño puede aumentar el riesgo de hemorroides? Estudio explica

Es importante considerar que con la publicación de un nuevo estudio, en la revista académica y científica PLOS One, se advirtió sobre un hábito cotidiano que muchos consideran inofensivo: usar el celular mientras se está sentado en el inodoro, retrete, excusado, sanitario o taza del baño, entre otros.

Esta investigación, liderada por la gastroenteróloga Trisha Pasricha del ‘Beth Israel Deaconess Medical Center en Boston’, reveló que este comportamiento incrementa en un 46% el riesgo de padecer hemorroides.

Cabe destacar que la razón principal es el tiempo extra que las personas permanecen sentadas, distraídas por redes sociales o noticias, lo que aumenta la presión en el recto y provoca que la sangre se acumule en la zona.

Adicionalmente, la especialista en cirugía colorrectal Hima Ghanta, del Holy Name Medical Center en Nueva Jersey, señaló que la postura encorvada que se adopta al mirar el teléfono no es adecuada para evacuar, ya que curva el recto y el ano.

¿Qué rol juega el tiempo sentado en el inodoro?

Para los expertos, sentarse en un inodoro no es lo mismo que hacerlo en una silla común. En el baño, el suelo pélvico queda sin soporte y el peso del cuerpo se concentra directamente en la zona rectal.

Esta particularidad, que muchas veces pasa inadvertida, genera una presión adicional capaz de desencadenar problemas de salud si se prolonga demasiado. No se trata únicamente del estreñimiento, como suele creerse, sino del tiempo extra que muchas personas permanecen allí.

Adicionalmente, quienes llevan su celular al baño suelen distraerse y superan con facilidad los cinco minutos recomendados, mientras que quienes no lo utilizan rara vez alcanzan ese lapso. La suma de minutos de más y posturas inadecuadas favorece la inflamación de las venas del recto y, con esto, la aparición de molestias, dolor e incluso sangrado.

¿Cómo reducir el riesgo de hemorroides en la vida diaria?

La recomendación más simple para cuidar la salud intestinal es dejar el celular fuera del baño. Si esto resulta difícil, los especialistas sugieren al menos limitar el tiempo frente a la pantalla y no permanecer sentado más de tres a cinco minutos durante la evacuación.

Para lograrlo, una estrategia práctica es usar un temporizador o prestar atención consciente al tiempo transcurrido, evitando perderse en redes sociales o en la lectura de noticias interminables.

Por otro lado, los médicos insisten en que modificar este hábito es fundamental, ya que la distracción digital prolonga la presión en el área rectal y favorece la aparición de hemorroides.

Este consejo cobra especial importancia en las generaciones más jóvenes, quienes son las más propensas a llevar siempre consigo el teléfono y, al mismo tiempo, las que registran un aumento en los diagnósticos de este problema de salud. Adoptar rutinas más cortas en el baño no solo previene molestias y dolor, sino que también fomenta una relación más consciente con el cuerpo.