Niños colombianos ganan premio en festival internacional de cine ¿En dónde?

Colombia participó en el Festival Internacional de Cine Ojo de Pescado, realizado en Valparaíso, Chile, con el cortometraje animado “El niño Kankurang, la ballena y sus amigos: una aventura entre dos mares”, el cual fue premiado en la categoría Jóvenes Cineastas.

Esta historia relata el valor de las tradiciones, la magia de las diferentes culturas, lo divertido que es tener amigos en lugares lejanos. En esta producción, participaron niños de 10 a 14 años de edad, tanto colombianos como senegaleses.

“Yo no sabía animar, no sabía cómo tomar fotos y todo esto lo aprendí a hacer en la película”, dice Sara, de 12 años, una de las participantes, oriunda de Tumaco, Colombia.

Malcom, otro de los niños que hizo parte de este cortometraje, asegura que cuando vio el resultado sintió “orgullo” del trabajo que lograron. “Cuando vi la película por primera vez me sentí orgulloso porque por fin se había logrado lo que hemos estado trabajando. Aprendí que cuando uno trabaja en equipo todo se puede lograr”, aseguró.

El proyecto fue liderado por Mónica Baquero, Claudia González y Melissa Mayor, fue coproducido por Telepacífico y contó con el apoyo de Marea Producciones y el Centro Asta de Dakar, Senegal.

El festival Internacional de Cine Ojo de Pescado

El festival, organizado por la Corporación Ojo de Pescado, se realiza en Valparaíso (Chile) con una selecta programación de obras cinematográficas nacionales e internacionales de reciente producción. Tiene como objetivo promocionar la creación audiovisual como una alternativa para contribuir a la educación integral, la comunicación y la expresión de niños, niñas y jóvenes.

“Estamos muy felices con este premio que reconoce la creatividad, la innovación y el talento de nuestras infancias. Felicitamos a los niños y las niñas que hicieron parte de esta cocreación y extendemos un agradecimiento a quienes lideraron el proyecto; su trabajo es fundamental para avanzar en los procesos creativos que enaltezcan las culturas diversas de nuestros países y las historias de nuestros territorios a través del cine y el audiovisual”, dijo la directora de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Minculturas, Diana Díaz Soto.