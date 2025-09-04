MinTIC presentará la solución tecnológica para empresarios del sector turístico del Caribe

Cartagena

El sector turismo tiene un gran potencial para crecer y desarrollarse apoyado en la tecnología. Por eso, fomentar avances en este campo es uno de los objetivos del Ministerio TIC. Este viernes, la entidad presentará ‘Conecta Región Caribe,’ plataforma estratégica desarrollada a través del Fondo Único TIC, en alianza con la Universidad de Cartagena, para cerrar la brecha digital en el sector turístico de la región Caribe.

‘Conecta Región Caribe’ contempla el diseño, desarrollo e implementación de una solución tecnológica integral orientada a la formación digital, la inclusión tecnológica, la promoción del territorio y el fortalecimiento empresarial de los actores turísticos de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba.

Surge como respuesta a los retos que enfrenta el sector turístico, marcado por altos niveles de informalidad y un rezago en la apropiación de herramientas digitales, factores que limitan su competitividad en un mercado cada vez más digitalizado.

En su primera etapa, el proyecto beneficiará a 5.650 pequeños y medianos empresarios del turismo de la región Caribe, quienes recibirán formación en competencias digitales para fortalecer su presencia en plataformas virtuales, promocionar sus negocios en entornos digitales, gestionar medios de pago electrónicos y establecer canales de comunicación efectivos con los turistas. Con estas herramientas, los beneficiarios podrán ampliar sus oportunidades comerciales, mejorar su visibilidad y consolidar su competitividad en la industria turística.

Paralelo a este proceso de formación, se desarrollará una plataforma web y una aplicación móvil que articularán la oferta turística de los departamentos de la región. Estos espacios digitales permitirán a turistas nacionales e internacionales acceder de manera centralizada a información sobre alojamiento, transporte (terrestre, aéreo, marítimo y fluvial), agencias de viaje, arrendadores de vehículos, guías turísticos, operadores de congresos y convenciones, parques temáticos, entre otros servicios.

El Ministerio de las TIC, presentará oficialmente ‘Conecta Región Caribe’ en Cartagena, el próximo 5 de septiembre. Con esto marcará el inicio de una apuesta estratégica liderada por la entidad para impulsar la transformación digital y la competitividad del turismo en la región Caribe.