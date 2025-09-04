Maestros del Eje Cafetero protestan en Bogotá y exigen mejoras en el sistema de salud docente

Colombia

En horas de la mañana, delegaciones de docentes de Caldas, Risaralda y Quindío se concentraron frente a la sede de la Fiduprevisora, en Bogotá. Con pancartas, pitos y arengas bloquearon la Calle 72 con Carrera 10, lo que afectó la movilidad de vehículos particulares y buses de TransMilenio.

“Para que nos den todos los medicamentos, especialidades, se están demorando, están contratando a tres meses y entonces por eso estamos acá, defendiendo la salud y la vida de nuestro magisterio”, expresó uno de los manifestantes.

Otro profesor agregó: “En este momento un maestro se enferma y no tiene dónde asistir, los colegios están llenos de incapacidades, de maestros en incapacidad”.

Paro de 72 horas

Más de 2.000 maestros del Eje Cafetero se encuentran en un paro de 72 horas que se extenderá hasta el viernes. Los educadores reclaman por las fallas en el sistema de salud del magisterio y aseguran que los acuerdos pactados no han tenido avances.

Durante las jornadas se realizan:

Bloqueos de vías en municipios del Eje Cafetero.

Plantones en ciudades capitales.

Actividades culturales y deportivas como parte de la protesta.

Movilidad en Bogotá

La empresa TransMilenio informó desvíos en las rutas zonales y cambios en los recorridos de las alimentadoras GH530 y HH604, debido a la afectación en la Avenida Chile (calle 72).

Tránsito Bogotá recomendó a los ciudadanos tomar rutas alternas como la Calle 53, la Calle 85 hacia el oriente o la Carrera Séptima.

¿Qué pasa con los estudiantes?

Aunque el paro implica la suspensión de clases en instituciones públicas de Caldas, Risaralda y Quindío, hasta el momento las secretarías de Educación no han confirmado qué ocurrirá durante los tres días de cese de actividades.