Cartagena

Manifestantes impiden paso entre Cartagena y Sincelejo: se ubicaron en El Carmen de Bolívar

Según el reporte de las autoridades, en el acto participan unas 120 personas

Departamento de Policía Bolívar

Un bloqueo a la altura de El Carmen de Bolívar, impide el paso vehicular desde Cartagena hacia el interior del país.

Campesinos de los Montes de María se ubican a la altura de un punto conocido como Blacho Galleta, y taponaron la Troncal de Occidente como parte de un llamado de atención al Gobierno Nacional para exigir el cumplimiento de acuerdos relacionados con el tema de tierras.

Según el reporte de las autoridades, en el acto participan unas 120 personas.

